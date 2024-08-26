稱現接管數百億物業放售　「清盤王」黎嘉恩：近年大環境是30年最差

有「清盤王」之稱的德勤中國副主席黎嘉恩(中)表示，近年的大環境是他入行以來最差。(資料圖片)

本港近日營商環境惡化，不少餐廳及食肆相繼結業，企業重組及「銀主盤」個案持續出現。有「清盤王」之稱的德勤中國副主席黎嘉恩，至今從事香港及內地企業重整服務超過30年，他接受本地傳媒訪問時坦言，近年的大環境是他入行以來最差。

黎嘉恩表示，目前企業重組宗數及行業範圍都顯著增加，近兩年的接管個案，特別是物業接管愈來愈多，相信是個別競爭對手的一倍以上，該行現時已接管總值數百億元的物業在放售，其香港及內地團隊大增至200、300人。他說特別是物業市場欠佳，雖然市場預期即將減息，但債權銀行或借款人對往後環境並不確定，便不想再拖延，因此當遇到一些借款人拖延時間，最直接的做法是找接管人協助。

冀減息後增 「白武士」入貨興趣

他又說，經濟不景下借款人資金緊張，或有財務問題，目前不僅地產企業，就連一些基金、學校等教育機構，以及電子、貨運和貿易等行業亦出問題，情況差過2008年金融海嘯期間，儘管市場上仍有不少「白武士」，惟由於有太多項目可以挑選，「白武士」要有利可圖，才會願意入貨，他希望減息後可以能提升「白武士」的入貨興趣。

對於銀行收緊信貸，黎嘉恩認為並非接管個案增加的成因，指借款人或對經濟轉差始料不及，認為樓價下跌時，銀行亦要保障自身及股東利益，假如與借款人溝通後如認為無法解決問題，借款人又未有把物業出售，銀行委任接管人或提早追債(Call Loan)屬好正常。惟黎嘉恩認為清盤對債權人而言未必是好事。