稱粵港有望實現病歷互通　孫東：個人私隱跨境須得本人授權

新一份《施政報告》提出成立「數字政策辦公室」，協調各部門推出更多數碼服務。創新科技及工業局局長孫東今(27日)在《文匯報》專訪中表示，香港要加入「數字中國」的行列，粵港兩年內催化「一網通辦」服務，同時兩地將促進「跨境通辦」政務服務，未來兩地有望實現病歷互通，強調所有個人私隱需要跨境時，必須得到他的授權。

孫東說，本港與廣東省剛簽署協議，促進兩地政務服務「跨境通辦」，兩地各推出首批逾50項「跨境通辦」政務服務，方便大灣區市民足不過關，便可享受政務服務，既方便內地的港人更換香港駕駛執照等，亦方便在港的人士處理內地社保、銀行賬戶等手續。

他續指，更多港人開始赴內地睇醫生，未來有望實現病歷互通，認為是極大便利市民生活，不過強調：「一切個人私隱若要跨境，必須得到本人的授權。政府不會無端把個人資料輸送到其他地方。」

冀5至10年 製造業佔 5% GDP

在推動本港「再工業化」方面，孫東期望未來製造業佔港GDP比例達到5%，並希望5至10年做到，但相信並不容易。他又說，僅靠數個傳統行業，不足支撐700萬人口的高質量發展，要保持區域內經濟優勢，需要實現經濟轉型，形容是「別無他路可走」。