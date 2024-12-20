稱經歷不平凡的5年 習近平對澳門有三點期許

正在澳門考察的國家主席習近平昨先後到訪澳門科技大學、橫琴粵澳深度合作區視察，晚上出席澳門特區政府設的歡迎晚宴。習近平指，面對世界百年變局加速演進和世紀疫情嚴峻考驗，澳門經歷不平凡的5年，迎難以上、打下堅實基礎，經濟多元發展取得新成效；他又對澳門提出三點期許，盼澳門登高望遠，海納百川及銳意進取，開創發展新局面。
習近平在晚宴上指，澳門擁有一國兩制的獨特優勢，已打下堅實發展基礎，乘着強國建設、民族復興的浩蕩東風，完全有條件、有能力飛得更高，走得更遠、實現更好發展。他對澳門有三點期許，一是登高望遠，更積極主動對接粵港澳大灣區建設等國家發展戰略，在國際舞台上展現更大作為。二是海納百川，在愛國愛澳旗幟下更加開放包容、團結聚力，廣納天下英才，共建美好澳門。三是銳意進取，展現更大魄力，勇於變革、敢於創新，更好發揮一國兩制制度優勢，開創澳門發展新局面。他結語提及，有祖國作後盾，澳門一定能發展得更好。
澳門行政長官賀一誠致辭時亦感謝中央視澳門為掌上明珠，持續出台一系列惠澳政策，並堅信第六任行政長官岑浩輝必將帶領新一屆政府和社會各界，譜寫出具有澳門特色一國兩制實踐的新篇章。
國家對香港有很高期待
另外，習近平昨午亦會見了赴澳出席慶回歸活動的香港特區行政長官李家超，以及全國政協副主席何厚鏵、澳門特別行政區前任行政長官崔世安和社會各界代表人士。習近平在接見李家超時稱，一國兩制實踐已經進入新階段，港澳應該展現更大作為，實現更好發展，要互學互鑑，加強交流合作，開創更光明前景。國家對香港有很高的期待。希望李家超和特區政府穩健施政，全力拼經濟、謀發展，奮力創造香港新的輝煌。
李家超並表示將努力帶領香港拼經濟、謀發展，切實改善民生，積極參與粵港澳大灣區建設，更好融入國家發展大局。