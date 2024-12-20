稱經歷不平凡的5年 習近平對澳門有三點期許

正在澳門考察的國家主席習近平昨先後到訪澳門科技大學、橫琴粵澳深度合作區視察，晚上出席澳門特區政府設的歡迎晚宴。習近平指，面對世界百年變局加速演進和世紀疫情嚴峻考驗，澳門經歷不平凡的5年，迎難以上、打下堅實基礎，經濟多元發展取得新成效；他又對澳門提出三點期許，盼澳門登高望遠，海納百川及銳意進取，開創發展新局面。

習近平在晚宴上指，澳門擁有一國兩制的獨特優勢，已打下堅實發展基礎，乘着強國建設、民族復興的浩蕩東風，完全有條件、有能力飛得更高，走得更遠、實現更好發展。他對澳門有三點期許，一是登高望遠，更積極主動對接粵港澳大灣區建設等國家發展戰略，在國際舞台上展現更大作為。二是海納百川，在愛國愛澳旗幟下更加開放包容、團結聚力，廣納天下英才，共建美好澳門。三是銳意進取，展現更大魄力，勇於變革、敢於創新，更好發揮一國兩制制度優勢，開創澳門發展新局面。他結語提及，有祖國作後盾，澳門一定能發展得更好。