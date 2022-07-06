稱要「畫公仔畫出腸」向外宣傳香港成就　李家超：我哋係君子但世界小人多

行政長官李家超上任後首次出席立法會答問會，宣布他的建議措施及回應議員的提問。選委界議員陳紹雄表示，「一國兩制」雖然取得舉世公認的成功，但外國勢力總是死心不息炒作香港議題，損害中國形象，他問及李家超會「如何打一套組合拳」，以打擊虛假資訊及說好香港故事，李家超回應會「畫公仔晝出腸」地向外展現香港成就。

李家超說，過去特區政府非常務實以及實是求是地做事，但世界上「我哋雖然係君子，但好多小人」，當局會統整自己的優勢、成就及每方面表現，有一套好的理論基礎，當中15個政策局會做好不同領域的成就，向世界展示，不能再採取「有麝自然香」的態度，要「畫公仔畫出腸」做好內容；其次利用好平台，將信息發出去，除了傳統媒體，當局亦探索新的媒體，而且會放膽說話，他會派出官員去海外訪問，並請各界共同協助說好香港故事。

指港具 開放法治優勢 人家難抹黑

議員謝偉銓問到移民及疫情導到人才流失問題，當中如何做到中國國家主席習近平要求提升競爭力等，李家超指在人才吸引方面，香港本身有吸引力，包括有個自由制度、開放社會、包容、低稅地區及法治保障市民等，認為人家是如何抹黑亦抹黑不了，但當局會精益求精，擴大市場，強調香港市場已不止是香港市民這個簡單，更重要是大灣區或融入國家發展大局，同時政府會吸引創科企業來港，他稱已要求商務及經濟發展局，探討如何吸引對香港發展有大幫助的企業來港，希望一兩年內有方案可以推出，目的是「與世界搶人」。

稱會設「特首政策組」制訂更全面政策

此外，議員周文港問及會否重設如以前的中央略策研究組，李家超指會設立「特首政策組」。他解釋，特首是「雙負責」角色，他不單是香港的行政長官，更要有國家視野、照顧香港整體利益和審視國際形勢，「特首政策組」在香港層面會看一些政策涉及民情民意、不同界別人士需要的事宜，因為政策如一刀切，可能會製造不應有的問題，「特首政策組」、特首辦及特首將共同決定細分不同政策範圍，將針對香港內部、理解國家發展、審視國際形勢，以助政府了解民情，制訂更全面的政策，同時符合中國國家主席習近平所講要有「香港視野、國家情懷及國際大局觀」。