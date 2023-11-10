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2023-11-10 11:32:28

稱過渡屋簡屋自然淘汰劣質劏房　何永賢：業主自己都要求變啦

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何永賢強調取締劣質劏房過程中，會確保無人流離失所。(資料圖片)

何永賢強調取締劣質劏房過程中，會確保無人流離失所。(資料圖片)

施政報告》提出成立「解決劏房問題」工作組，調研劏房居住環境的最低標準，以及取締不合最低標準劏房方法。房屋局局長何永賢在接受報章訪問時指，工作組由房屋局及跨部門合作，當設定劏房最低標準後，或需新增法例協助執行，或另設部門處理。除了罰則，她相信隨著過渡房屋和簡約公屋供應逐漸到位，劣質劏房將被自然淘汰，強調取締劣質劏房過程中，會確保無人流離失所。

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港府成立「解決劏房問題」工作組，為劏房居住環境設定最低標準。(資料圖片) 施政報告2023｜房屋政策，關於劏房。(資料圖片) 劏房租戶議價能力低

取締「劣劏」過程確保無人流離失所

何永賢指，工作組訂出劏房居住環境最低標準要求後，下一步便是討論如何透過現有行政手段，甚至立法規管，當中或需新增法例及部門，並會配合具阻嚇力罰則，防止不合最低標準劏房再現。她相信隨著過渡房屋和簡約公屋供應逐漸到位，劣質劏房將被自然淘汰，屆時劏房市場會有所調節，「當又差又貴嘅劏房已經無人租嘅時候，業主自己都要求變啦！」

她表示，對比劏房，過渡房屋環境較大、租金較平，未來更有約3萬伙簡約公屋，當中啟德330方呎單位月租2,670元，估計再沒有市民會選擇劣質劏房。何永賢強調，取締劣質劏房會確保無人流離失所，會配合未來公營房屋供應，將安排受影響居民入住過渡房屋及簡約公屋。

對於是否要檢討公屋申請年齡限制，讓資源更有效運用，何永賢回應指房委會無意收緊申請公屋年齡限制，相信現有計分制可有效處理。

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