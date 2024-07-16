稱關注方力申小泳手參賽風波　李家超：冀泳總以務實態度改善

前港隊泳手及藝人方力申泳會的一名9歲泳手早前因該會級別問題，一度被游泳總會拒絕參與錦標賽，引起社會關注，最終泳總讓步，容許對方以個人身份參加分齡游泳錦標賽項目。特首李家超今(16日)在行會前首次回應事件，表示對此關注，認為相關體育總會有需要就運動員資源分配及參賽設資格規則，但亦要務實及以負責任的態度處理需要改善的地方。

李家超指，政府每年花許多錢，經過各體育會推動體育活動和協助培訓運動員，每個體育會均需以此為最終目標，在分配資源和安排比賽方面，他同意每個體育會有需要訂立一些資格和規則，但若發現有需要改善的地方，應以務實和負責任態度處理，過程需要大家溝通協商，探討任何優化的可能性。泳總即將同港協暨奧委會、事件相關代表會面，期望大家以務實和協商溝通的態度處理事情。

他又說，港協暨奧委會在2020年成立小組，以探討優化機構管治和運作，以及制定機構管治守則，有關檢討結果將於今年內公布，他期望盡快公布，以更加符合推廣運動和協助培訓運動員的兩個目標。

網約車問題方面，李家超指當中涉及的士服務，以及網約車需求與運作的兩個問題。前者方面，政府覺得的士服務是有需求的，但市民有很強烈的聲音要求改善服務，希望可以通過有效的管理和競爭，打擊違規行為，並用的士車隊，引入有效管理；至於後者方面，政府知道社會對網約車的需要，會參考其他先進城市經驗，監管網約車平台，必須要確保安全、對乘客有足夠的保障，尤其是保險要處理好，因為交通意外涉及第三方。