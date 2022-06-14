稱離任後不為下屆政府提意見　林鄭：離開咗就離開咗

特首林鄭月娥出席任內最後一次行政會議前見傳媒，被問到離任後會否就「北部都會區」等政策向下屆政府提意見，林鄭月娥表示，她做事原則和風格是不在崗任就不會評論，坦言「離開咗就離開咗」，她是不會為下屆政府就每一項政策包括「北部都會區」發展策略提意見。

或以低調方式帶青年考察「北都」

林鄭月娥稱，離開了工作崗位後她甚少會給意見，只是在過去40年她工作每次越做越高級，所以她才可以管理下層的工作，強調自己不論是做政務司長抑或做行政長官都非常上心，她本人離開了就離開了，不會為下屆政府就每一項政策提意見，包括她提出的「北部都會區」發展策略。惟她補充，「北部都會區」發展策略需要得到廣泛市民支持，認為有關認知非常重要，如果有學校或青年人想知道「北部都會區」的出發點，她或許會考慮為青年說一堂課，抑或做有關的介紹和考察，不過會以低調方式進行。

拒即場談任內感受 籲留意其他訪問

對於任內最大的成就及即將卸任特首的心聲，林鄭月娥指，這並不是談及個人感受的場合，但她已接受不少傳媒的專訪談及卸任感受，未來亦會有傳媒的專訪，呼籲留意有關專訪中表達的心聲，同時她感謝傳媒機構，每周到行會前記者會發問，並祝大家往後工作順利。

此外，林鄭月娥指本港疫情在這兩星期出現變化，但最重要是有沒有出現重症或者嚴重個案，重申政府6月底前不會放寬社交距離措施，並預告下午疫情記者會，將會由食衛局長陳肇始親自主持。她又說，當局仍會竭盡全力去維持本港疫情穩定，創造領導人訪港條件；至於公務員加薪問題，她指社會上好有爭議，認為要由即將離開的班子去決定是不太適合，應該留待下一屆政府處理。