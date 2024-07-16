稱青年追公屋棄夢想會後悔　李家超：追夢成績可是「一百倍甚至無限」

有意見認為近年公屋申請人有高學歷及年輕化跡象，影響年輕人向上流。行政長官李家超今(16日)出席行政會議前，回應有人認為「得公屋得天下」的現象。他直言年輕人「唔應該咁諗」，認為年輕人應該去追夢，強調最終的成績，會是公屋的「一百倍，甚至是無限」。

李家超說，的確看到有個案，有年輕人為了排隊上公屋，許多時刻意令自己收入符合公屋的標準。他坦言：「唔應該咁諗」，並奉勸年輕人應該去追夢，如果刻意為一間公屋而浪費自己及夢想，相信年輕人會後侮，又說許多人今時今日的成功，是因為去拼搏，是自己創造出來，最終結果和成績是出乎預料，「係你個公屋所畀你嘅100倍、甚至係無限」。

指港是可讓人追夢地方

他強調，香港是可以追夢的地方，甚至有市民將被選拔為預備航天員，正是香港提供機會，讓人追夢的例子。如果每個人都努力追求自己的夢想，香港的發展將會更好，而政府亦有計劃幫助年輕人置業，包括首置計劃，根據記錄，約八成首置計劃的受惠者都是45歲以下。

李家超又談到希望建立的香港是「以家庭為骨幹」，指這樣的社會對整體和諧穩定很重要。他指家庭給予很多支持、互相幫助，發展時家庭可以幫助；當有低潮時，家庭更是支柱，所以以家庭為核心結構，必然是他施政目標，「我鼓勵家庭生育都係呢個意思」。