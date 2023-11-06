稱香港不單是「超級連繫人」 李家超︰更是「超級增值人」

第六屆中國國際進口博覽會暨虹橋國際經濟論壇昨在上海揭幕，出席活動的行政長官李家超表示，國務院總理李強參觀香港展區時，曾向對方介紹香港經濟貿易發展和最新規劃，並向海內外嘉賓介紹香港獨特優勢。

李家超亦分別就虹橋國際經濟論壇「香港通道 連接全球」分論壇和「投資中國年」高峰會議暨上海城市推介致辭。他指，今年超過300間香港企業參加進博會，數目是歷屆之最，重申香港聯通國家和世界，不單是「超級連繫人」，更是「超級增值人」，可幫助促成合作，貢獻法律、融資、設計等多元專業服務和解決方案。

李家超預測，未來全球經濟重心將繼續東移，內地今年和明年都會錄得高於全球經濟增長，國家的發展就是香港最好的機遇。他認為，香港在國家大力支持下，發展空間愈來愈廣闊；香港作為國家和國際通道的角色愈來愈重要，李家超表示，「我們歡迎國際和內地企業來香港大展拳腳」，善用香港優勢，達到合作共贏。

出席同一活動的財政司長陳茂波在致辭批評有國家抱持冷戰思維，阻礙疫後經濟復甦。他認為世界需要攜手合作打造開放融通的投資環境，而香港會繼續成為國家及外資的重要門戶。他指全球各國共同應對氣候變化，綠色零碳轉型所需要的資金非常龐大，香港正全力發展成為國際綠色金融和綠色科技中心，香港去年發行了超過800億美元的綠色及可持續債券，佔整個亞洲三分一，長遠會將香港打造成綠色資金的首選對接中心。