稱香港營商環境仍是全球最好 夏寶龍：惠港措施陸續有來

昨日是「全民國家安全教育日」，港區國安委在會展中心舉辦「全民國家安全教育日」開幕典禮。中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳辦主任夏寶龍表示，《維護國家安全條例》通過，是一國兩制實踐進程中具有里程碑意義的大事，標誌香港進一步築牢維護國家安全的法律屏障，對香港實現由治及興具深遠影響。他指，今天的香港告別了動盪不安的局面，迎來香港全力拼經濟、謀發展的最好時機，惠港措施將陸續有來。 夏寶龍率領港澳辦領導班子全體成員，在北京以視頻連線方式出席開幕典禮。他致辭時表示，香港要實現由治及興，需要守牢國家安全的底線，才能護航香港高質量的發展。

他續指，築牢維護國家安全屏障後，全球投資者可以放心大膽來港投資，香港的發展如虎添翼。而香港仍然是全世界營商環境最好的地方，香港的繁榮不是幾篇文章、幾聲鼓噪就能唱衰，香港明天注定輝煌，讓見不得香港好的人去哀鳴。 夏寶龍又指，隨著一國兩制實踐不斷深入，香港「引進來、走出去」的雙向服務平台功能必越來越強。正因一國兩制，祖國的後盾支持只會加強，更多挺港惠港措施會陸續有來。 金字招牌亦非一勞永逸 夏寶龍表示，要實現由治及興，就要把香港獨特地位優勢鞏固好、發揮好，香港擁有的「全球之最」不勝枚舉，但傳統競爭力不是一成不變，金字招牌亦非一勞永逸。他寄語香港要在發展中鞏固提升地位和優勢，要積極把握新質生產力發展要求，大力引進全球高端人才等，要據自身條件，有選擇推動新產業發展。

夏寶龍最後表示，有偉大祖國做堅強後盾，有全體港人的努力打拼，香港由治及興未來可期、前景廣闊，新時代列車「香港號」的車輪一定會滾滾向前、不可阻擋。

鄭雁雄：同仇敵愾對抗西方抹黑 中聯辦主任鄭雁雄表示，《維護國家安全條例》是推動香港從大亂到大治的轉捩點，香港已經站在由治及興的全新起點上，但落實好雙法雙機制還要做大量工作，包括必須堅定維護一國兩制，行穩致遠。 鄭雁雄指，香港保持資本主義制度不變，不等於保持西方殖民的意識形態不變，要堅定在一國之本上，用兩制之力，不斷打造香港特色的中華傳統文化。他指，不安的外部勢力不擇手段唱衰中國及香港，連一些西方知名媒體也都參與造謠污衊，一些謠言亦像豺狼在撕咬家門，唯一的生路就是同仇敵愾，並肩戰鬥，進一步強化同舟人的意識，共同書寫獅子山下新的不朽香江名句。

人大常委會法工委副主任、基本法委員會副主任張勇表示，國家安全是一個國家的頭等大事；特區貫徹落實總體國家安全觀，要把握好兩項原則，一是堅守國家立場，二是維護國家主權安全發展利益是一國兩制方針的最高原則。他指，國安制度體系如同一隻盛滿「生命之水」的水桶，哪一塊木板都不能短、不能少，國家安全才可有更切實有效的維護及保障。 中央駐港維護國家安全公署署長董經緯表示，香港高度開放自由，極易被外部反對勢力干擾利用，香港維護國家安全絕非一勞永逸。