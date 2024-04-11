稱高度重視佐敦三級火 李家超︰循救治調查支援善後處理

佐敦昨發生近年最嚴重火災後，特首李家超昨午到伊利沙伯醫院探望火警傷者，該院有4名傷者留院。李家超表示高度重視事件，已指示各部門全面救治、調查、支援及善後四方面工作；其中油尖旺民政事務處即時啟動協調中心，開放梁顯利油麻地社區中心作臨時庇護中心，讓逾130名有需要人士入住，在醫院亦設有跨部門支援站。房屋局則會為有需要居民安排入住過渡性房屋或臨時收容中心。另外，社署亦已主動接觸死傷者家屬，提供情緒支援及所需協助，並在梁顯利油麻地社區中心提供緊急援助。

李家超表示，於伊利沙伯醫院留院的4名傷者，包括一名約50歲與女兒居住婦人，主要逃生時撞到後腦及吸入濃煙，探訪時情緒已平靜下來，其女兒亦如常上班。另一名吸入大量濃煙、逾六旬獨居長者表示擔心能否找回財物，李家超承諾會盡力協助。而一名火警時路過七旬長者因發生火警，加上現場很多人而緊張，期間撞傷前額，現已縫針。傷者亦包括一名入住賓館遊客，因吸入濃煙不適入院，其間向李家超表示遺失手機無法向家人報平安，同行的醫衛局長盧寵茂即時借出手機讓該旅客致電家人，傾談了數分鐘後，旅客表示感到安心。李家超亦向該旅客「派定心丸」著對方不用擔心證件遺失等問題，即使未能尋回證件，仍有方法確保她順利過關。