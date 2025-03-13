稱高才通不獲取任何福利 孫玉菡︰香港無蝕底

首批「高才通」簽證陸續到期，勞工及福利局長孫玉菡表示，在高才通計劃下約有9萬個簽證獲批，估計到港的約有逾8萬個，不會預計所有人士留港；強調高才通人士不會取得政府任何福利，即使只來港體驗一下，對於香港也沒有「蝕底」。

孫玉菡昨日出席一個電台節目時指，在高才通及優才等計劃下，過去兩年半共收到逾40萬宗申請，批出約28萬至29萬宗，當中超過18萬人已到港，以金融、商貿及創科為主；有三分一人士為30歲以下。此外，自輸入一般勞工的補充勞工優化計劃推行一年半以來，截至上月底已批出約5.1萬個名額，當中以飲食業最多，佔逾2萬人，其中廚師約1萬人，侍應約8,500人，洗碗工約2,500人。而發展局處理輸入建造業的特定行業計劃，則有約1.2萬個申請配額，已批核約逾9,000個。