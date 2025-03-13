稱高才通不獲取任何福利 孫玉菡︰香港無蝕底

首批「高才通」簽證陸續到期，勞工及福利局長孫玉菡表示，在高才通計劃下約有9萬個簽證獲批，估計到港的約有逾8萬個，不會預計所有人士留港；強調高才通人士不會取得政府任何福利，即使只來港體驗一下，對於香港也沒有「蝕底」。
孫玉菡昨日出席一個電台節目時指，在高才通及優才等計劃下，過去兩年半共收到逾40萬宗申請，批出約28萬至29萬宗，當中超過18萬人已到港，以金融、商貿及創科為主；有三分一人士為30歲以下。此外，自輸入一般勞工的補充勞工優化計劃推行一年半以來，截至上月底已批出約5.1萬個名額，當中以飲食業最多，佔逾2萬人，其中廚師約1萬人，侍應約8,500人，洗碗工約2,500人。而發展局處理輸入建造業的特定行業計劃，則有約1.2萬個申請配額，已批核約逾9,000個。
料非全數高才通人士留下
對於有意見質疑當局對輸入人才的把關力度，孫玉菡就表示大多數取得高才通簽證人士，均是有意願來港才申請，因為每人只有一次機會，不能重複；且他們有一定的收入或學歷，到港後會探索環境是否適合，期間還要處理居住問題及消費。他以「拍拖」作比喻，即使不預計所有高才通人士都一定留港，只是來體驗一下，「合適就留低，對香港好、對他本人也好」，即使最後因為種種原因不續簽證，亦是「和平分手」。
局方對高才續簽情況滿意
他在節目後透露，截至1月底有逾300張高才通簽證到期，局方正在處理，對目前續簽情況滿意；但認為相關數目較少，待加上第一季的近3,000張及第二季的逾7,000張，即到年中約有一萬張簽證到期。屆時會再以相關基數分析，包括有關高才續簽情況，以及相關人才的工作種類等數據，相信會更準確。