穆斯林警齋戒月堅守崗位 新紥師姐暫守後勤 健壯警餓肚值勤無難度

周一(10日)起是穆斯林的齋戒月，期間自凌晨4時至晚上7時不可吃喝，且每日要祈禱5次。根據警方數字，自2011年起至今，共167名非華裔人士加入警隊，料當中不乏穆斯林。齋戒月期間，即使他們身處工作崗位，亦都遵守宗教規定。去年投考警隊、目前已工作一個月的莎瑪(Salma BiBi)，首度在當更時守齋戒，警隊為方便她適應，暫時由前線調配至後勤崗位。雖然齋戒期間較辛苦，但她相信自己能應付，即使調至後勤崗位，也可以發揮所長。另一名警員阿南文(Mohammad Adnan)加入警隊已兩年，由於平常勤於鍛煉體魄，值勤期間要「餓住個肚」亦無難度，更曾經在齋戒月協助處理市民的求助。

現年24歲的莎瑪是巴基斯坦人，去年投考警隊並完成半年的學堂訓練，目前駐守黃大仙警署巡邏小隊第二隊，至今已工作一個月。她首度在警隊工作時守齋戒，因未知其體力能否應付，由前線的巡邏工作暫調配到報案室負責後勤職務，警署亦設有祈禱室方便她。 雖然暫時調離前線，莎瑪仍能發揮所長。她憶述在報案室工作時，有一名CID(刑事偵緝處)同袍處理案件時需要致電一名非華裔女士，但對方只懂烏都語，雙方未能順利溝通，諳烏都語的莎瑪主動上前協助，向女士解釋詳情，最終解決事件。守齋戒期間長時間不能吃喝，但由於自小已守齋戒，莎瑪自言有信心可應付，亦慶幸能在齋戒月期間繼續服務市民。

積極鍛煉體力兩者兼顧無難度 阿南文現年21歲，同是巴基斯坦人，在香港土生土長，加入警隊已兩年，目前駐守油麻地分區軍裝巡邏小隊。阿南文表示，自7歲已經歷齋戒，加上平時勤於鍛煉體能，故可兼顧齋戒與巡邏工作。阿南文又指，由於要巡邏，未能依時每日祈禱五次，會在放工後補回。 阿南文的穆斯林身份也能在工作上大派用場。他憶述，曾在齋戒月接到市民求助，稱有大批人在清真寺附近聚集，擔心有人打鬥；因他對齋戒月有認識，便詳細解釋習俗的細節，著對方不用擔心。