積極引進新品種 改良養殖方法 優質養魚場計劃 優質水產多元化

港人熱愛食海鮮，但大家是否留意到，我們平時食用的魚、蝦、蟹等水產，有部分來自本地的「優質養魚場」呢？

漁農自然護理署一直鼓勵本地養殖戶引入更多品種的水產品及改良養殖方法，以提升本地水產的品質及競爭力。是次介紹的本地「優質養魚場」的水產品，除了品質有保證外，亦因在本地養殖、運輸及銷售，相比起進口海鮮產生較低的碳排放，更環保及新鮮。

本地養殖優質魚產

巴丁魚

巴丁魚是馬來西亞十大名魚之一，魚身沒有細骨，肉質肥美嫰滑，恍如淡水馬友，是讓人回味無窮的河鮮。飼養巴丁必須為牠們製造強大的水流，還要24小時打氧，這樣的生長環境才能使魚肉結實白滑。

藍瓜子斑

藍瓜子斑是漁護署與魚場合作試驗養殖的新品種，亦是肉質上等的海魚類。藍瓜子斑可配合多種烹調方法，頭和魚腩可以清蒸，魚肉可以滑炒，魚骨則可以熬湯。漁護署期望能以這些高級魚品種，增加本地養殖戶的競爭力。

花尾龍躉

花尾龍躉備受本地食評家的推崇，肉質鮮美，魚皮柔韌似花膠，入口煙韌。魚場每日新鮮處理，經過真空包裝後即運送到消費者手上，確保產品的質素。所有批次的「優質魚」都有編號及合格證明書，確保已通過孔雀石綠、重金屬、藥物殘餘測試，食物安全絕對有保證。

南美白對蝦

南美白對蝦殼薄體肥，肉質鮮美又營養豐富，簡單白灼烹調已吃到其彈牙口感和濃厚鮮味。本港養殖場按照「優質養魚場計劃」的良好水產養殖法，養殖超過十萬隻南美白對蝦。穩定供應令大眾都可品嚐到質素保證的本地水產品。