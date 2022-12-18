積金局劉麥嘉軒︰加緊向少數族裔宣傳強積金權益

劉麥嘉軒在網誌指出，根據去年人口普查，本港有約30萬名非外籍家庭傭工的少數族裔人士，不少人從事自僱工作。她指，上任近兩年以來，我與積金局同事多次訪問少數族裔社區，親身向他們解釋強積金制度的目的和設計，是協助打工仔建立退休儲蓄紀律，並在其工作生涯中不斷將退休儲備滾存增值，達到積少成多的效果；亦期望加深他們對自身強積金權益的認識，並以正確態度管理強積金投資。

劉麥嘉軒稱，在與少數族裔代表和教派領袖交流，過程中發現，大部分少數族裔僱員對強積金都有基本認識，但仍有部分人較少接觸有關資訊，甚至對一些強積金制度的運作細節和投資安排存有誤解。部分居港時間較短的少數族裔人士，在接收訊息方面就需要額外支援。

她表示，積金局過去一年舉辦了16項專為少數族裔而設的外展活動，包括講座和探訪，派發專為少數族裔而設的強積金單張及宣傳品等；並會在少數族裔社區及一些大型招聘會中設立強積金諮詢站，派員在現場為他們解答強積金相關問題。積金局亦與不同非牟利機構合作，在他們的社交平台上推出以不同語言，包括英語、烏都語、尼泊爾語和印度語，撰寫的強積金資料，協助少數族裔打工仔正確認識強積金。積金局未來將繼續走訪社區，接觸不同背景、種族、行業的僱員及組織，加深大眾對強積金的認識。