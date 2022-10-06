積金局料拖欠供款趨勢持續 孫玉菡稱會按法例追討

積金局表示，受疫情影響，僱主拖欠強積金的情況3年來連續上升。局方指，向拖欠強積金供款僱主發出的付款通知書，由19/20年度、疫情前的26.1萬張，升至20/21年度的30.4萬及21/22年度31.7萬張。積金局主席劉麥嘉軒表示，由於保就業已經完結，留意到僱主拖欠供款的情況有上升趨勢，今個財政年度(4至8月)已發出超過14.5萬張付款通知書，平均每月近3萬張，較去年同期升15%，亦較疫情前升34%。她指，不少行業受疫情影響，經營困難，當中拖欠強積金的僱主不少來自飲食業，由於本港經濟仍然不明朗，預料欠款情況仍會持續。

劉麥嘉軒表示，今年4至8月，透過直接介入個案，成功為42,600名僱員，成功追討6,900萬強積金供款，比去年同期多100萬元。她估計是因為政府推出保就業計劃，當中申請條件之一是要提供僱員的強積金供款紀錄，因此積金局成功追討的金額亦較多。

劉麥嘉軒又稱，將採取兩項改善措施，包括優化供款狀況通報機制，要求受託人在收到及處理僱主供款後，以電郵通知計劃成員；以及年底前試行延長熱線服務時間，周一至周五延長至晚上7時，並增加周六早上9時至下午1時段。她又提到，基金局平台將在明年開始加入不同強積金計劃，並在2025年全面運作。