積金局籲善用積金易平台 劉麥嘉軒：「大圍市況」 對規劃退休保障參考價值不大

積金局主席劉麥嘉軒今日(29日)發表網誌，表示打工仔女，應以長線投資的態度看待和管理強積金，切忌盲目跟風、嘗試捕捉市場，；小心辨別和理解市場上不同的強積金相關資訊，並按自己的人生階段和風險承受能力，為退休保障制訂適當的投資策略。 劉麥嘉軒表示，市場上有關強積金的資訊五花八門，打工仔女須小心辨別和理解。例如有不同機構和KOL經常發表強積金的短期賺蝕數據，再按照短期的市況變動，提出投資部署的建議。但這類只著眼於短期「大圍市況」的資訊，對個別計劃成員規劃退休投資未必有太大參考價值。

她解釋，有打工仔女誤將強積金制度的整體投資淨回報數字，當為自己的強積金投資回報；事實上，強積金制度整體投資回報是反映 400 多萬計劃成員集體投資決定的平均數，只是一個概括的統計數字，與每一位計劃成員自己的投資回報並沒有直接關係。這是因為每位計劃成員因應各自不同的投資目標選擇自己的強積金投資組合，組合中基金的風險程度和所投資市場的表現不同，因此回報亦不會相同。單以一個「制度整體平均數字」來看，難以作為個別成員檢討投資組合和調整部署的參考。

劉麥嘉軒表示，截至今年7月底，強積金制度自實施以來的整體年率化淨回報為 2.8%，但六個基金種類的年率化淨回報各不相同，例如佔強積金總資產八成的股票基金和混合資產基金的平均年率化淨回報分別為 4.1%和 4%。由此可見，把近 400 個基金的淨回報得出一個整體平均數，只能作為宏觀的參考，卻不足以為個人強積金投資決策提供全面的參考價值。 她續指，「從另一個角度看，同一基金種類內不同基金的表現亦會有差距」，如「預設投資策略」（default investment strategy，簡稱DIS）核心累積基金是一種混合資產基金，但核心累積基金自2017年4月（即DIS推出以來）的平均年率化淨回報達到6.1%，與混合資產基金同期的整體表現也有顯著分別。

資料金字塔 劉麥嘉軒指，強積金投資的相關資料有分為三個層次的「資料金字塔」，金字塔最底層的資料反映強積金制度的整體回報率及不同基金種類的平均回報數字，是宏觀數據資料，亦是傳媒和評論員較多談及的資訊。第二層資訊包括基金詳情及表現等的資料，主要臚列於基金便覽、各個強積金計劃及基金資料和積金局的強積金基金平台等。 這些資訊能更適當地協助計劃成員瞭解每個基金的投資目標和風險級別、基金開支比率以及在不同時期的表現等，有助我們選擇基金，建立個人化的投資組合；她十分鼓勵打工仔女在挑選強積金基金時，參考更切合需要的第二層資訊。