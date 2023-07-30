積金局過去一年討回1.45億元欠款　基金開支比率1.33%

積金局發表最新一份年報，提到過去一年共為逾9.6萬名僱員討回1.45億元拖欠供款，截至今年3月淨資產值達11,100億元，有2,580億元為淨投資回報，佔整體約23%。積金局主席劉麥嘉軒稱，正推展的積金易平台備受國際關注，更獲國際組織邀請分享，又相信取消「對沖」安排有助增加就業人口退休儲備。

過去一年接3723宗投訴 建造業最多

積金局在《2022-23年報》提到，過去一年共巡查929間僱用場所、就拖欠供款個案發出逾34.6萬份付款通知書，成功為96,600名僱員討回1.45億元拖欠供款，另向88名屢次拖欠供款的僱主發出罰款通知書。同期，積金局接到3,723宗投訴，以建造業1,086宗最多，佔整體29%，其次是佔16%、有614宗的飲食業。當局指，整體投訴事項以僱主拖欠供款或沒有安排參加強積金計劃最多，分別有2,841宗和1,151宗。

年內，積金局向涉嫌違例的僱主及有限公司董事或管理人員，合共發出268張檢控傳票，當中有30名僱主和一名有限公司董事被判拖欠供款或沒有為僱員參加強積金罪成，合共罰款38.6萬元。