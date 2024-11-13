強積金｜積金易平台苦主稱供款「被消失」　狄志遠批評是積金易「躺」平台

積金易平台自今年6月起投入運作，至今有5間強積金受託人加入平台，平台會在2025年全面運作。不過新思維立法會議員狄志遠接獲苦主求助，指無法在平台查閱強積金供款，供款「被消失」，狄志遠批評是積金易「躺」平台。

狄志遠今日聯同受影響的僱主、僱員及強積金中介人召開記者會。化名John的僱員指積金易平台在2星期前才顯示有7月份的供款，「唔知呢段時間供款去咗邊？有冇買到強積金基金？」而8至10月的強積金供款顯示為零。他向公司的人力資源部查詢，「公司實牙實齒話有供款」，但積金易平台則聲稱公司無供款，再叫事主向公司人力資源部查詢。

苦主：轉用積金易後顯示供款為零

至於化名Mary的僱員面對同樣情況，自公司在6月轉用積金易後，顯示所有供款為零。她與同事誤會公司面對財政問題，無為員工供款，於是到勞工處求助。其後他們發現公司有供款，但積金易平台顯示無供款，有同事的幾十萬元供款消失，積金易亦無確實答覆。