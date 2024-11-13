強積金｜積金易平台苦主稱供款「被消失」　狄志遠批評是積金易「躺」平台

積金易平台自今年6月起投入運作，至今有5間強積金受託人加入平台，平台會在2025年全面運作。不過新思維立法會議員狄志遠接獲苦主求助，指無法在平台查閱強積金供款，供款「被消失」，狄志遠批評是積金易「躺」平台。
狄志遠今日聯同受影響的僱主、僱員及強積金中介人召開記者會。化名John的僱員指積金易平台在2星期前才顯示有7月份的供款，「唔知呢段時間供款去咗邊？有冇買到強積金基金？」而8至10月的強積金供款顯示為零。他向公司的人力資源部查詢，「公司實牙實齒話有供款」，但積金易平台則聲稱公司無供款，再叫事主向公司人力資源部查詢。
苦主：轉用積金易後顯示供款為零
至於化名Mary的僱員面對同樣情況，自公司在6月轉用積金易後，顯示所有供款為零。她與同事誤會公司面對財政問題，無為員工供款，於是到勞工處求助。其後他們發現公司有供款，但積金易平台顯示無供款，有同事的幾十萬元供款消失，積金易亦無確實答覆。
強積金中介人不滿成「白老鼠」
而化名David的強積金中介人則指不停接獲客戶查詢，「打嚟問轉咗積金易之後，點解睇唔到任何嘢」。他指其公司大約有7,000名僱主客戶，估計每月有逾1億元供款消失。10月初港股大升，David提到「客戶喺港股升之前買唔到基金， 升之後開始慢慢買返，喺最高位買嘅基金貴咗，呢段時間又跌返，前後爭超過40%回報」。他質疑積金易平台根本未測試好便推出，「搵我哋做白老鼠」。David一直積極跟進事件，但知悉有積金易平台的高層向其公司高層說「點解經紀(David)搞咁多嘢」，David指「我今日走出嚟，預咗畀人秋後算帳」。
自轉用積金易平台以來，David面對形形色色的問題。他批評積金易平台竟要求將所有文件紙本化，有客戶交了400多份實體僱員文件，但積金易遺失60多份文件；有客戶申請開新公司帳戶，經歷提交4次申請，積金易指遺失了申請文件，要求重新提交文件；積金易提供外展隊協助客戶登記，但試過外展隊也無法成功登記，David指「搞咗2個月先搞到，外展隊係咪真係有用？」
有公司以未加入平台「拉客」
觀乎現時的平台表現，David估計很多的強積金委託人未必會加入平台，「以前寫第幾季會加入，而家加左『暫定』兩粒字」。他舉例更有公司以未加入積金易平台「拉客」，指「如果唔想公司行政混亂就轉用我哋，我哋2025年尾，甚至會推遲入積金易平台」。
積金易平台會在明年全面使用，狄志遠關注現時僅5間強積金受託人參與，已造成困擾，何況日後有幾百萬名僱員使用，「就算每人損失1蚊，加埋都係沉重代價」。他向財政司司長辦公室查詢，獲回覆已轉交財經事務及庫務局跟進，而積金易則指問題主要源於承辦商員工未完全掌握系統操作，強調非系統故障。狄志遠批評各方「踢嚟踢去，冇第一時間關注事情，係官僚態度」。
狄志遠批評當局倉促推行積金易平台，罔顧市民利益。「政府用49億建立系統，額外畀保險公司獎勵金，結果令市民做白老鼠，明顯違反受託人責任」。狄志遠要求積金局立即徹查事件，評估受影響市民的損失並作出賠償。