積金易平台半年收逾1500意見 積金局：務求好用、易用、大家鐘意用

積金局主席劉麥嘉軒發布新一期網誌，她表示，局方去年12月展開了多場諮詢會，為積金易平台構建成「好用、易用、大家鍾意用」的平台，涵蓋強積金計劃的所有行政程序，推動強積金全面數碼化諮詢意見，持分者普遍認同平台提升管理強積金的效率及準確性，也方便管理，並會把有關建議納入平台設計及構建，歡迎各界繼續提供寶貴意見，令平台更臻完善。

積金局於去年12月展開了逾半年、共104場的持份者諮詢會，合共約3,300名來自超過190個團體的代表參與，包括工會、商會及人力資源團體、中小企組織、自僱人士團體、強積金業界人士、傳媒等。積金局的「積金之友」會員、「積金好僱主」嘉許計劃得主等也有參與，局方共收集到近1,500個意見，當中不少是有關用家體驗及用家介面方面的設計和操作等。積金易平台公司和項目承辦商現正仔細分析收集了的意見納入設計。

劉麥嘉軒指，部分僱主感平台能夠促進強積金行政程序數碼化，節省時間，以及提升管理強積金的效率及準確性，減少用紙也更環保。有中小企期望獲支援協助使用；大型企業則冀承辦商支援兼容公司現有人力資源管理系統和軟件。強積金計劃成員方面，認為平台一站式服務可便利管理強積金計劃，基層工友期望平台有支援和教育訊息，以及僱主供款提示，了解情況。劉麥嘉軒表示，正制定一系列全港性的宣傳教育工作，並預留充足時間向公眾進行解說及推廣，協助大眾過渡。她重申平台務求如期於2023年中開始將強積金計劃有序地過渡至平台，並於2025年全面運作。