積金易平台用戶求助指供款「被消失」 CEO反駁指控 已跟進個案 否認「躺平」

打工仔每月都要供強積金，但有市民發現供款竟「被消失」！積金局斥資49億元建立的「積金易」平台今年6月推出，預計明年全面運作，惟有立法會議員接獲苦主求助指，無法在系統查閱強積金供款，亦有人誤以為公司未有供款而到勞工處求助，批評當局倉促推出系統令市民「做白老鼠」，並揶揄是「積金易『躺』平台」。積金易公司行政總裁(CEO)呂志堅回應指，積金易是一個全新的中央電子行政系統，部分僱主和計劃成員難免需要時間認識和適應，初期遇到困難僅個別事件，並反駁指控不實，強調平台絕不「躺平」。

今年6月推出的「積金易」平台，迄今有5間強積金受託人加入，積金局目標其餘受託人在明年底前將全部加入。不過，新思維立法會議員狄志遠早前接獲苦主求助，指無法在系統查閱強積金供款，形容供款「被消失」，批評是積金易「躺」平台。

化名John的僱員表示，所屬公司6月起已轉用積金易，惟其帳戶兩星期前始顯示7月份的供款，8至10月的供款更顯示為零，質疑「唔知呢段時間供款去咗邊？有冇買到強積金基金？」他更為事件查詢公司人力資源部，「公司實牙實齒話有供款」，但積金易卻聲稱公司無供款。另一僱員Mary(化名)亦面對類似情況，更與同事因質疑公司沒有供款，一度到勞工處求助。

除僱員直接受影響外， 強積金中介人David(化名)則不停接獲客戶查詢，「打嚟問轉咗積金易後，點解睇唔到任何嘢？」他指，其公司約有7,000名僱主客戶，估計每月有逾1億元供款「消失」，更指有客戶因而錯過上月初港股大升前的時機買入基金，「喺最高位買嘅基金貴咗，呢段時間又跌返，前後爭(相差)超過40%回報。」他質疑積金易未測試好便推出，「搵我哋做白老鼠」，更指控有積金易高層向其公司高層稱「點解經紀(David)搞咁多嘢」，明言「我今日走出嚟，預咗畀人秋後算帳」。

狄志遠表示，現時僅5間受託人參與已對他們造成困擾，何況日後有數百萬名僱員使用，「就算每人損失1蚊，加埋都係沉重代價」，又稱積金易回覆他指問題源於承辦商員工未完全掌握系統操作，強調非系統故障，批評當局倉促推行積金易，罔顧市民利益，「政府用49億建立系統，額外畀保險公司獎勵金，結果令市民做白老鼠。」