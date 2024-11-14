積金易平台用戶求助指供款「被消失」 CEO反駁指控 已跟進個案 否認「躺平」

打工仔每月都要供強積金，但有市民發現供款竟「被消失」！積金局斥資49億元建立的「積金易」平台今年6月推出，預計明年全面運作，惟有立法會議員接獲苦主求助指，無法在系統查閱強積金供款，亦有人誤以為公司未有供款而到勞工處求助，批評當局倉促推出系統令市民「做白老鼠」，並揶揄是「積金易『躺』平台」。積金易公司行政總裁(CEO)呂志堅回應指，積金易是一個全新的中央電子行政系統，部分僱主和計劃成員難免需要時間認識和適應，初期遇到困難僅個別事件，並反駁指控不實，強調平台絕不「躺平」。
今年6月推出的「積金易」平台，迄今有5間強積金受託人加入，積金局目標其餘受託人在明年底前將全部加入。不過，新思維立法會議員狄志遠早前接獲苦主求助，指無法在系統查閱強積金供款，形容供款「被消失」，批評是積金易「躺」平台。
化名John的僱員表示，所屬公司6月起已轉用積金易，惟其帳戶兩星期前始顯示7月份的供款，8至10月的供款更顯示為零，質疑「唔知呢段時間供款去咗邊？有冇買到強積金基金？」他更為事件查詢公司人力資源部，「公司實牙實齒話有供款」，但積金易卻聲稱公司無供款。另一僱員Mary(化名)亦面對類似情況，更與同事因質疑公司沒有供款，一度到勞工處求助。
除僱員直接受影響外， 強積金中介人David(化名)則不停接獲客戶查詢，「打嚟問轉咗積金易後，點解睇唔到任何嘢？」他指，其公司約有7,000名僱主客戶，估計每月有逾1億元供款「消失」，更指有客戶因而錯過上月初港股大升前的時機買入基金，「喺最高位買嘅基金貴咗，呢段時間又跌返，前後爭(相差)超過40%回報。」他質疑積金易未測試好便推出，「搵我哋做白老鼠」，更指控有積金易高層向其公司高層稱「點解經紀(David)搞咁多嘢」，明言「我今日走出嚟，預咗畀人秋後算帳」。
狄志遠表示，現時僅5間受託人參與已對他們造成困擾，何況日後有數百萬名僱員使用，「就算每人損失1蚊，加埋都係沉重代價」，又稱積金易回覆他指問題源於承辦商員工未完全掌握系統操作，強調非系統故障，批評當局倉促推行積金易，罔顧市民利益，「政府用49億建立系統，額外畀保險公司獎勵金，結果令市民做白老鼠。」
積金易：指控與事實不符
積金易公司行政總裁呂志堅回應指，十分關注個別僱主及僱員使用積金易時遇到的情況，強調積金易是全新的中央電子行政系統，部分僱主及計劃成員難免要時間認識及適應，相信使用初期遇上困難是個別事件。他又反駁系統出現混亂、聲稱供款不翼而飛、要求中介人「噤聲」等指控，全部與事實不符，指積金易啟用至今已處理逾6萬宗電子指示，絕大部分僱主均能順利使用及作出供款。他續稱，較早前已全數直接接觸昨日狄志遠記者會上提及個案的僱主並積極跟進，強調積金易公司會繼續竭力監督承辦商跟進個案，絕不「躺平」。
許正宇：責成積金局迅速行動
財經事務及庫務局長許正宇同樣十分重視有關問題，稱雖然屬於個別事件、積金易仍正常運作，但不能接受任何影響僱員強積金權益的情況，已責成積金局、積金易公司等迅速採取行動，盡快找出是否有其他成員面對同樣問題，並主動協助有關僱主和僱員，在過渡期內持續監察平台運作，防止類似情況再次發生。