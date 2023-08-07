空氣質素｜報告稱珠三角地區空氣質素持續改善

粵港澳共同發布《粵港澳珠江三角洲區域空氣監測網絡2022年空氣質素報告》，報告顯示珠三角地區的空氣質素持續改善。監控的5種空氣污染物都呈長期下降趨勢，當中與2006年相比，2022年錄得的二氧化硫、顆粒物PM10和二氧化氮的年均濃度值分別下降86%、52%和45%。與2015年相比，2022年錄得的一氧化碳和顆粒物PM2.5的年均濃度值分別下降了16%和38%；而2022年的臭氧年均濃度值較2006年則上升了39%，反映區域的光化學污染尚待改善。

當中港府指，一直採取多管齊下的策略以減少揮發性有機化合物排放，香港的揮發性有機化合物排放量已因應各種空氣污染物減排措施而穩步減少。為進一步推展工作，港府正準備修訂相關法例，以收緊22種受規管建築漆料的揮發性有機化合物含量限值，和擴大揮發性有機化合物管制至清潔產品。 ▼如何改善車內空氣污染▼