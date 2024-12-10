空氣針｜何珮珊：海關接觸非本地網購平台 要求下架玩具

海關關長何珮珊見傳媒時，提到已接觸有售該款玩具的非本地網購平台，要求對方將該款玩具下架，以及不要運往香港，強調會繼續執法。(網上圖片/港台畫面)

內地網購平台有售的「空氣針」玩具，近日殺入香港校園惹起疑慮。海關繼主動巡查本港店舖後，海關關長何珮珊今日（12月10日）見傳媒時，亦提到已接觸有售該款玩具的非本地網購平台，要求對方將該款玩具下架，以及不要運往香港，強調會繼續執法。

何珮珊表示，海關非常關注市面有不安全玩具流通，接獲相關舉報後，已即時安排人員巡查零售點，暫未發現有店舖售賣相關玩具。不過，海關發現一些不在香港的網購平台，涉嫌售賣該款玩具。海關已接觸相關平台，要求對方將這款玩具下架，或不要將這款玩具運往本港，同時會繼續於市面及網上巡查。