空氣針｜何珮珊：海關接觸非本地網購平台 要求下架玩具

內地網購平台有售的「空氣針」玩具，近日殺入香港校園惹起疑慮。海關繼主動巡查本港店舖後，海關關長何珮珊今日（12月10日）見傳媒時，亦提到已接觸有售該款玩具的非本地網購平台，要求對方將該款玩具下架，以及不要運往香港，強調會繼續執法。
何珮珊表示，海關非常關注市面有不安全玩具流通，接獲相關舉報後，已即時安排人員巡查零售點，暫未發現有店舖售賣相關玩具。不過，海關發現一些不在香港的網購平台，涉嫌售賣該款玩具。海關已接觸相關平台，要求對方將這款玩具下架，或不要將這款玩具運往本港，同時會繼續於市面及網上巡查。
續全力打擊「太空油」製造分銷
另外針對「太空油」依托咪酯肆虐，何珮珊透露今年至今，海關共破獲18宗依托咪酯案件，檢獲190多粒煙彈及19公斤依托咪酯，拘捕8人。何珮珊強調，會加強情報搜集及風險管理，其中口岸方面會加強抽查，及利用先進儀器協助偵測；市內方面則以情報主導，繼續全力打擊「太空油」製造及分銷，當中會特別留意網上銷售；另外海關亦會加透過宣傳教育，提醒年輕人「太空油」禍害。
至於12月31日除夕夜羅湖口岸及深圳灣口岸延長服務方面，何珮珊表示本港正與內地商討安排。不過一如既往，海關會在大時大節人流較多時間，在人手或口岸人流管制作特別安排，在人流及交通暢順的情況下完成清關。