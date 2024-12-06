空氣針｜危險玩具流入本港校園　海關：商戶如出售應即下架

近日，社交媒體上瘋傳一張家長群組聊天截圖，指一款危險玩具流入香港校園，該玩具包含一支針筒和一個軟膠啫喱質地的人形公仔。玩法是將針筒注射到玩具內，令其身體鼓脹。由於針頭極尖，與醫學使用的針筒無異，家長們擔心小朋友誤將空針注入人體，可能會造成致命危險。
海關晚上表示，提醒市民留意該款附有針筒的壓力擠壓玩具，有導致兒童受傷的潛在危險，呼籲家長應立即停止讓兒童把玩該款不安全的玩具。商戶如有出售，亦應立即下架。海關收到市民舉報，表示一間本地零售商出售該款不安全附有針筒的壓力擠壓玩具。海關高度重視有關情況，隨即在多區的玩具零售店展開巡查，暫時未有發現。海關會繼續密切留意市場情況，並加強巡查行動，如有發現，會果斷採取執法行動。
內地玩具流入香港 小朋友誤用足以致命
這款名為「萌寵擠痘痘」的減壓玩具，去年在內地校園迅速流行，在淘寶上都可以輕易買到。然而因其附贈的針頭工具極尖，讓不少家長擔心安全性。近日，類似的玩具已經出現在香港的小學和幼稚園，引發家長們的廣泛討論和擔憂。
家長去信校長求關注
有家長發現小朋友帶該玩具回校後，立即去信校長，信中提到：「本校今天發現有學生帶了一套玩具回校（1支針筒+1個軟膠啫喱質地人形玩具）。學生說是在深水埗區玩具店購買的，售價約5元。此玩具極之危險，針頭鋒利。玩法是將針筒打入該人體玩具的任何一個部位，令該身體部位鼓脹起來。若學生將針筒空氣注射入『真實的人體』內，必構成生命危險。請大家密切留意。」
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家長網民的擔憂
家長們在群組中激動表示：「如果小朋友不知情，打支空針落第二個人度即死！大家要提醒小朋友留意身邊，不止學校，even clubhouse（會所）、公園有冇人玩呢啲玩具，如果見到即刻離開十萬丈遠。」其他家長亦表現極度擔心，紛紛認為這款玩具非常恐怖，希望學校老師多加留意。
空氣入體可出現昏迷／震顫／身體麻木／視力或聽力異常／認知障礙
如果有氣體進入人體循環系統形成氣泡，稱為「空氣栓塞」。患者或會出現徵狀，而徵狀則視乎氣泡停留於人體的位置，總括來說可出現昏迷、非常疲倦、震顫、身體麻木、視力或聽力異常、認知障礙等。成因除了直接注射外，也可能是在血液透析時操作出錯。亦有罕見案例是空氣由女性生殖器的傷口，或者由子宮進入血管。
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0.5毫升空氣進入冠狀動脈就足以致命
無論注射、「吊鹽水」等醫療程序，都有可能將小量空氣帶入血液循環，不過這些空氣多進入了靜脈，而且會在肺部停留和處理掉，所以甚少會引起不適，除非氣泡足夠大。若由靜脈注射超過100毫升空氣，而且注射速度大於100毫升/秒，氣泡就可能會堵塞右心室，令血液無法流去肺部，便可致命。不過，如果氣泡出現在動脈，則可直接影響身體某些部位供血而出現症狀，例如塞住腦血管會中風、塞住冠狀動脈會引致心臟病發，而會「出事」的空氣量也少得多，腦血管有2毫升空氣、冠狀動脈有0.5毫升空氣，就足以致命。
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玩玩具安全建議
家長們應該密切關注孩子的玩具，選購時應選擇有安全標識的產品，並定期檢查玩具是否有損壞或潛在危險。此外，家長應教育孩子不要將不明物品放入口中，並在使用玩具時保持警惕，確保孩子的安全。