空氣針｜危險玩具流入本港校園　海關：商戶如出售應即下架

近日，社交媒體上瘋傳一張家長群組聊天截圖，指一款危險玩具流入香港校園，該玩具包含一支針筒和一個軟膠啫喱質地的人形公仔。玩法是將針筒注射到玩具內，令其身體鼓脹。由於針頭極尖，與醫學使用的針筒無異，家長們擔心小朋友誤將空針注入人體，可能會造成致命危險。 海關晚上表示，提醒市民留意該款附有針筒的壓力擠壓玩具，有導致兒童受傷的潛在危險，呼籲家長應立即停止讓兒童把玩該款不安全的玩具。商戶如有出售，亦應立即下架。海關收到市民舉報，表示一間本地零售商出售該款不安全附有針筒的壓力擠壓玩具。海關高度重視有關情況，隨即在多區的玩具零售店展開巡查，暫時未有發現。海關會繼續密切留意市場情況，並加強巡查行動，如有發現，會果斷採取執法行動。

內地玩具流入香港 小朋友誤用足以致命 這款名為「萌寵擠痘痘」的減壓玩具，去年在內地校園迅速流行，在淘寶上都可以輕易買到。然而因其附贈的針頭工具極尖，讓不少家長擔心安全性。近日，類似的玩具已經出現在香港的小學和幼稚園，引發家長們的廣泛討論和擔憂。

家長網民的擔憂 家長們在群組中激動表示：「如果小朋友不知情，打支空針落第二個人度即死！大家要提醒小朋友留意身邊，不止學校，even clubhouse（會所）、公園有冇人玩呢啲玩具，如果見到即刻離開十萬丈遠。」其他家長亦表現極度擔心，紛紛認為這款玩具非常恐怖，希望學校老師多加留意。



玩玩具安全建議 家長們應該密切關注孩子的玩具，選購時應選擇有安全標識的產品，並定期檢查玩具是否有損壞或潛在危險。此外，家長應教育孩子不要將不明物品放入口中，並在使用玩具時保持警惕，確保孩子的安全。

