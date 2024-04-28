穿越千年領略盛唐風貌 唐代壁畫文化特展藝穗會亮相

距離現今逾千年歷史的唐代，是繪畫藝術發展最蓬勃的朝代之一，壁畫正是唐代繪畫藝術的重要表現形式之一。由中國宋慶齡基金會及陝西省文物局等機構合辦的「盛世壁藏——唐代壁畫文化特展之遇見唐朝」，逾數十幅精美的壁畫把唐朝的風貌活靈活現地展現在眼前，市民藉此可了解到唐代的都城、服務、娛樂、科舉考試等，感受當時豐盛的文化生活。

五個單元展現唐朝風貌

是次展覽由中國宋慶齡基金會、陝西省文物局，以及香港洛士文基金主辦，主要展示了一系列唐代墓葬中保存的精美壁畫，由即日起至下月17日在藝穗會展出。是次展覽的壁畫是經過專家保護修復後以數字高清打印的形式展出。展覽分為五部分，介紹了唐代的都城、服務、娛樂、科舉考試和壁畫的發掘保護，呈現唐代人的生活和文化。

像在第一單元名為「夢想之都」，觀眾可窺探長安這個城市的繁榮面貌，觀眾可欣賞到如《闕樓圖》的作品。闕在漢代就很流行，按等級有單闕、雙闕、三出闕。三出闕是等級最高的一種建築形制，只有皇帝居住的宮殿、死後藏身的陵墓才可使用。第二單元名為「青春風貌」，展現唐代人的服飾文化。此外，展覽亦設有VR體驗，讓觀眾與壁畫作互動。