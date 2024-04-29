穿越千年領略盛唐風貌 唐代壁畫文化特展藝穗會亮相

距今逾千年歷史的唐代，是繪畫藝術發展最蓬勃的朝代之一，壁畫正是唐代繪畫藝術的重要表現形式之一。由中國宋慶齡基金會及陝西省文物局等機構合辦的「盛世壁藏──唐代壁畫文化特展之遇見唐朝」，逾數十幅精美的壁畫把唐朝的風貌活靈活現地展現在眼前，市民藉此可了解到唐代的都城、服務、娛樂、科舉考試等，感受當時豐盛的文化生活。

是次展覽由中國宋慶齡基金會、陝西省文物局，以及香港洛士文基金主辦，主要展示了一系列唐代墓葬中保存的精美壁畫，由即日起至下月17日在藝穗會展出。是次展覽的壁畫是經過專家保護修復後以數字高清打印的形式展出。展覽分為5部分，介紹了唐代的都城、服務、娛樂、科舉考試和壁畫的發掘保護，呈現唐代人的生活和文化。

第一單元名為「夢想之都」，觀眾可窺探長安這個城市的繁榮面貌，觀眾可欣賞到如《闕樓圖》的作品。闕在漢代就很流行，按等級有單闕、雙闕、三出闕。三出闕是等級最高的一種建築形制，只有皇帝居住的宮殿、死後藏身的陵墓才可使用。第二單元名為「青春風貌」，展現唐代人的服飾文化。此外，展覽亦設有VR體驗，讓觀眾與壁畫作互動。

中國宋慶齡基金會副主席沈蓓莉致辭時表示，今年是連續4年在香港舉辦以唐代壁畫主題展覽，透過壁畫展示，將千年前的盛唐氣象鮮活立體地呈現給香港觀眾；讓觀眾親身感受中華文化的深厚底蘊和無窮魅力。

香港藝穗會董事會主席梁唐青儀表示，唐代壁畫的專題展覽自2021年已經走進香港校園，其後每年都有類似專題展覽，但大部分都是線上舉行，而今次展覽可說是去年「盛世壁藏——唐代壁畫文化特展之青春年華」線上展的深度延伸。她期望，社會大眾，尤其是年輕人，從展覽中認識五千年的中華文化。