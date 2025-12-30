穿越秦朝不如親探曹操　香港歷史博物館辦考古展細看三國梟雄真貌

由始皇一統天下，到曹操縱橫亂世，華夏歷史風雲變幻，權謀與理想交織成千古傳奇。電影《尋秦記》即將上畫，粉絲或對上古史興趣漸濃，但相比穿越秦朝的想像，親身走進香港歷史博物館，參觀一個可觸可感的展覽，或更能貼近真實歷史。康文署弘揚中華文化辦公室於明日（12月31日）至明年2月23日舉辦「考古曹操」展覽，帶領公眾探索這位一代梟雄的真實面貌，從墓葬考證到文物細節，還原東漢末年的風雲。
展覽回顧曹操墓發掘與論證過程
曹操（公元155至220年）是東漢末年傑出的政治家、軍事家及詩人，奠定曹魏立國根基，深刻影響三國歷史。2009年，河南安陽西高穴大墓被確認為曹操高陵，墓葬布局、遺骨及文物形成完整證據鏈。為配合香港歷史博物館「中國通史系列展覽」，弘揚中華文化辦公室明日起在香港歷史博物館一樓大堂舉辦「考古曹操」展覽，展覽回顧曹操墓的發現、發掘與論證過程，廓清迷霧，還原一代梟雄的真實面貌。
從典故窺探曹操多棱鏡般性格
是次展覽以南方科技大學人文學講席教授、原中國社會科學院考古研究所研究員唐際根教授的研究為切入點，結合出土器物複製品，並透過互動裝置、兒童展板及視頻，讓參觀者從典故窺探曹操多棱鏡般的性格，並設有打卡位，讓參觀者細味其文韜武略的壯闊人生。免費入場。