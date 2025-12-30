熱門搜尋:
尋秦記 網上熱話 大埔宏福苑五級火 叱咤2025 鍾柔美 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
本地
2025-12-30 22:56:42

穿越秦朝不如親探曹操　香港歷史博物館辦考古展細看三國梟雄真貌

分享：
考古曹操展覽，圖示1比22的西高穴二號墓模型。

考古曹操展覽，圖示1比22的西高穴二號墓模型。

由始皇一統天下，到曹操縱橫亂世，華夏歷史風雲變幻，權謀與理想交織成千古傳奇。電影《尋秦記》即將上畫，粉絲或對上古史興趣漸濃，但相比穿越秦朝的想像，親身走進香港歷史博物館，參觀一個可觸可感的展覽，或更能貼近真實歷史。康文署弘揚中華文化辦公室於明日（12月31日）至明年2月23日舉辦「考古曹操」展覽，帶領公眾探索這位一代梟雄的真實面貌，從墓葬考證到文物細節，還原東漢末年的風雲。
 

考古曹操展覽，圖示1比22的西高穴二號墓模型。 考古曹操展覽。圖示展覽打卡位讓參觀者細味曹操文韜武略的壯闊人生。 考古曹操展覽。圖示互動旋轉立方體裝置，讓參觀者從家傳戶曉的典故窺探曹操多棱鏡般的性格特質。 考古曹操展覽，圖示「魏武王常所用挌虎大戟」石牌（複製品）於後排左方、東漢時期陶質耳杯（複製品）於後排中及右方，和刻有隨葬物品名稱及數量的石牌（複製品）於前排。

展覽回顧曹操墓發掘與論證過程

曹操（公元155至220年）是東漢末年傑出的政治家、軍事家及詩人，奠定曹魏立國根基，深刻影響三國歷史。2009年，河南安陽西高穴大墓被確認為曹操高陵，墓葬布局、遺骨及文物形成完整證據鏈。為配合香港歷史博物館「中國通史系列展覽」，弘揚中華文化辦公室明日起在香港歷史博物館一樓大堂舉辦「考古曹操」展覽，展覽回顧曹操墓的發現、發掘與論證過程，廓清迷霧，還原一代梟雄的真實面貌。

adblk5

從典故窺探曹操多棱鏡般性格

是次展覽以南方科技大學人文學講席教授、原中國社會科學院考古研究所研究員唐際根教授的研究為切入點，結合出土器物複製品，並透過互動裝置、兒童展板及視頻，讓參觀者從典故窺探曹操多棱鏡般的性格，並設有打卡位，讓參觀者細味其文韜武略的壯闊人生。免費入場。

除夕及元旦假期交通安排｜中環設跨年倒數活動（添馬台） 除夕及元旦假期交通安排｜羅湖口岸/落馬洲/皇崗口岸/港珠澳大橋香港口岸/深圳灣口岸（添馬台） 除夕及元旦假期交通安排｜多個口岸24小時通關（添馬台） 除夕及元旦假期交通安排｜可以使用口岸通或出行易（添馬台）

ADVERTISEMENT

激送AIA Carnival友邦嘉年華門票連代幣

ad