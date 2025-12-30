穿越秦朝不如親探曹操　香港歷史博物館辦考古展細看三國梟雄真貌

由始皇一統天下，到曹操縱橫亂世，華夏歷史風雲變幻，權謀與理想交織成千古傳奇。電影《尋秦記》即將上畫，粉絲或對上古史興趣漸濃，但相比穿越秦朝的想像，親身走進香港歷史博物館，參觀一個可觸可感的展覽，或更能貼近真實歷史。康文署弘揚中華文化辦公室於明日（12月31日）至明年2月23日舉辦「考古曹操」展覽，帶領公眾探索這位一代梟雄的真實面貌，從墓葬考證到文物細節，還原東漢末年的風雲。

