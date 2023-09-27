穿越窺探古人智慧 凝視三星堆新發現 香港故宮今展出

「虎頭龍身像」的腹部有一塊補丁狀的青銅片，估計是特製的小機關。

三星堆曾是一個繁華的都市，是青銅時代東亞最大的城市之一，而3,000年過去，考古學家在遺址發現的文物，更令大眾嘖嘖稱奇。有重量約65.5公斤大型青銅面具、亦有疑內藏小機關「虎頭龍身像」。香港故宮文化博物特別展覽「凝視三星堆——四川考古新發現」今起至明年1月8日舉行，展出120件距今2,600至4,500年的青銅器、玉器、金器及陶器等珍貴文物，包括23件國家一級文物、55件近年三星堆遺址最新發掘的重要文物，大部分更是首次在四川省外展出。展覽亦採用新媒體虛擬修復技術，讓「國寶」重建相對完整形態，在參觀者面前呈現。

展覽分為「穿越之眼」、「三星堆的城市生活」、「三星堆的神與巫」及「三星堆的來龍去脈」4個單元，聚焦距今2,600至4,500年前成都平原地區的物質文化與精神生活、藝術造詣與技術成就。

香港故宮文化博物館首席研究員焦天龍指，當時的三星堆是一個非常繁華的都市，目前已知面積達3.6平方公里，相信是3,000年前東亞最大的城市之一，城市裏以城牆劃分為宮殿區、祭祀區、作坊區等。與過往香港的三星堆展覽不同，今次展覽是最大規模的，亦是將當地最新考古發現帶來香港展出，盼觀眾盡情觀賞這些非常獨特的發現，特別是2年前出土的「大面具」。

四川省文物考古研究院研究員、三星堆考古研究所所長、四川廣漢三星堆博物館副館長冉宏林介紹，目前在三星堆發現的大面具僅2件，其中一件於1986年在2號坑發現，惟處於殘破狀態，需進行修復；這次展出的「大面具」於2年前出土，是目前在全世界保存最完整、體積最大的青銅面具，高度、寬度及深度分別為71、131及66厘米，重量約65.5公斤。他估計，大面具屬三星堆當時祭祀活動的重要地位，再根據相關研究，有可能代表了他們所祭祀對象是神明的化身。

另一件值得欣賞的展品「虎頭龍身像」。冉宏林表示，「虎頭龍身像」的腹部有一塊長方形補丁狀的青銅片，並以銅絲固定，估計是鑄造時故意製造的小機關。至於內藏是甚麼設計或是否放有其他物品，他稱在保護文物的大前提下，待相關技術成熟後才會研究打開。

博物館又採用新媒體虛擬修復技術，以3D全像投影展示「青銅獸頂尊人像」，讓觀眾了解文物之間的關係。據介紹，三星堆研究人員透過比較文物上的缺口、結構分析和AI算法等，推斷近年於3號坑出土的頂尊跪坐人像和8號坑出土的大神獸原為一體，同時更發現1986年2號坑發現的文物中，是尊的部分口沿。但考慮到結構安全問題，目前文物實體無法接駁，故以科技實現1:1真實合併修復全貌，讓「國寶」重建相對完整形態呈現在香港市民眼前。焦天龍表示，三星堆的發現震驚全球，新的出土也令人驚訝。展覽貫徹「凝視三星堆」的理念，希望觀眾能盡情觀察這些非常獨特的發現，與這些「眼睛」、雕像、偉大的作品進行凝視、關注和思考。