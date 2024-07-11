突破書誌Breakazine明年停刊　結束15年出版

由非牟利基督教青年機構「突破」出版的《Breakazine 突破書誌》，自 2009 年起出版至今已有15年。Breakazine編輯團隊今(11 日)在社交平台發文，指因應外在環境轉變，近年經營困難，「深感需要空間再作部署」，擬定 2025 年 4 月之後停止出版。

編輯團隊以「惜別‧探索‧重新想像」為題發文，指書誌從回應通識科及價值教育的需要開展，關切青年及文化議題，至今已走過15年。但作為一本實體印刷的期刊，近年製作成本不斷飆升，加上讀者閱讀方式等外在環境轉變，經營一直困難。為更適切今天香港青年人的需要，編輯團隊經過反覆思量，深感需要空間再作部署，擬定《Breakazine突破書誌》將於2025年4月之後停止出版。

編輯團隊指，書誌在未來大半年仍將繼續運作，但出版時間將稍作調整。第078期書誌將於2024年底推出，而最後一期079會在2025年4月出版，回顧書誌過去16年來的事工。團隊感謝讀者、訂戶、受訪者以及合作單位這些年來的同行和支持，強調「突破」將會積極探索青年工作的下一程，透過媒體與人際事工，繼續與新一代同行。

曾報 道反修例 被公共圖書館「新書介紹」書架下架

翻查資料，《Breakazine 突破書誌》逢一、四、七、十月出版，內容大多與時下與文化、社會議題與關，鼓勵青年思考社會現象，建立自身價值觀，過去流行在不少青少年機構及學校。到2019年書誌報道有關反修例內容，其後在公共圖書館的「新書介紹」書架下架，再到2020 年《港區國安法》實施，Breakazine曾指要就法例徵詢法律意見，原定7月中旬出版的一期暫停出貨。