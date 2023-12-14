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2023-12-14 04:31:55
日報

窺C919、ARJ21機艙真貌 李家超︰展示國家工業製造 實現新突破

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國產飛機 C919

C919會在周六飛越維港，作飛行演示。(李睿哲攝)

繼內地載人航天工程代表團訪港後，再有內地航天「成員」來港！國產飛機C919和ARJ21首次訪港，民航處及機管局昨早舉行隆重歡迎儀式，行政長官李家超及中聯辦主任鄭雁雄等嘉賓進入C919機艙參觀；李家超表示，國家民用航機首次訪港，充分體現國家對香港航空業發展和作為航空樞紐的重視。另外，C919型客機更會在周六飛越維港，進行飛行演示，一眾飛機迷不容錯過！

國產飛機 C919 李家超

李家超進入C919機艙參觀。

國產飛機 C919 ARJ21

前日抵香港的C919大型客機及ARJ21渦輪扇支線飛機屬國家自主研發，本報記者昨有機會親身踏入兩架飛機機艙仔細參觀。兩架飛機艙門地下均鋪有簡體字「歡迎」紅地氈，其中C919大型客機的經濟艙，座位為左右三人座設計，即使中間位的乘客亦不會「逼住逼住」，座位相當闊落。

頭等座放「“9”是那麼可靠」

8個頭等座為二人座，座位更為寬敞，並放有繡了「“9”(普通話「就」的諧音)是那麼可靠」的座軟墊，椅背可向後傾斜，並備有升降腳踏供乘客「晾腳」。另外，飛機行李架全部採用下拉式設計，令乘客頂部空間感更大 。機艙內設多種情景化照明模式，機艙內亦會嚴格控制噪音水平和空氣質量情況。

國產飛機 C919

C919頭等座為二人座。(李睿哲攝)

國產飛機

機長控制室有新一代操作設備。

至於ARJ21外形較C919細小，主要用於滿足從中心城市向周邊中小型城市航線的使用要求。ARJ21經濟艙排距寬鬆，艙高2.03米，即使身形較高的乘客站立時亦不會「頂頭」。另外，飛機觀景窗較正常大，可視面積達257乘356毫米，適合喜歡看風景的乘客。由於兩機暫未正式交付，均未設娛樂設施。C919和ARJ21昨午及隨後兩天會停泊在機場固定區域範圍作靜態展示，供行政會議、立法會，以及已獲邀請的業界人士和青年團體等參觀。

國產飛機 ARJ21

ARJ21外形較C919細小。

國產飛機 ARJ21

ARJ21經濟艙排距寬鬆。 (李睿哲攝)

李家超在歡迎儀式上指，國產客機從研製、投產、交付，到最終商用，展示國家在工業製造領域上實現新突破；又指，C919航班其中一位飛行員就是從香港民航處派往參加C919評審工作的飛行專家，令香港深感自豪。

C919周六飛越維港

C919飛機會於周六(16日)上午約10時30分將飛越維港上空，環繞港島兩圈，進行飛行演示；市民可在維多利亞港兩旁一睹C919真貌；李家超呼籲，「各位飛機發燒友、攝影愛好者唔好錯過幫C919同維港影靚相嘅黃金機會。」兩架飛機將於周日(17日)下午離港返回上海。

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