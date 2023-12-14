窺C919、ARJ21機艙真貌 李家超︰展示國家工業製造 實現新突破

繼內地載人航天工程代表團訪港後，再有內地航天「成員」來港！國產飛機C919和ARJ21首次訪港，民航處及機管局昨早舉行隆重歡迎儀式，行政長官李家超及中聯辦主任鄭雁雄等嘉賓進入C919機艙參觀；李家超表示，國家民用航機首次訪港，充分體現國家對香港航空業發展和作為航空樞紐的重視。另外，C919型客機更會在周六飛越維港，進行飛行演示，一眾飛機迷不容錯過！

前日抵香港的C919大型客機及ARJ21渦輪扇支線飛機屬國家自主研發，本報記者昨有機會親身踏入兩架飛機機艙仔細參觀。兩架飛機艙門地下均鋪有簡體字「歡迎」紅地氈，其中C919大型客機的經濟艙，座位為左右三人座設計，即使中間位的乘客亦不會「逼住逼住」，座位相當闊落。

頭等座放「“9”是那麼可靠」

8個頭等座為二人座，座位更為寬敞，並放有繡了「“9”(普通話「就」的諧音)是那麼可靠」的座軟墊，椅背可向後傾斜，並備有升降腳踏供乘客「晾腳」。另外，飛機行李架全部採用下拉式設計，令乘客頂部空間感更大 。機艙內設多種情景化照明模式，機艙內亦會嚴格控制噪音水平和空氣質量情況。