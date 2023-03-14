立場新聞案｜不同意區家麟文章引起仇恨 鍾沛權：知識分子非為名利而批評

《立場新聞》涉發布17篇煽動性文章之案件，其註冊公司、總編輯鍾沛權及署任總編輯林紹桐同被控告一項串謀發布或複製煽動刊物罪，今日（14日）於區域法院續審。控方繼續盤問前總編輯鍾沛權。

3名被告Best Pencil (Hong Kong) Limited、52歲鍾沛權及34歲林紹桐，同被控於2020年7月7日至2021年12月29日在香港，一同串謀和與其他人串謀發布及/或複製煽動刊物。

控方質疑區家麟不相信共產黨、《國安法》和「一國兩制」

控方指鍾對區家麟推崇備至，又指他堅負公共知識分子的責任，問區是否少數的社會精英。鍾指，有說法指公共知識分子，唯一的責任是批判，以監察制衡公權力和權貴，促進社會進步和改革。鍾又認為他們持續作出批評，非為權勢或名利，而是出於對社會及國家的責任感，「老套啲講，係對社會社群嘅愛。」

他質疑區家麟不相信共產黨、《國安法》和「一國兩制」。鍾認為，區是憂慮本港愈見接近極權社會，公民權利被剝奪，而對法例作出警惕和批評。法官郭偉健問及，區是否應先閱讀判詞等資料才作出評論；鍾認為無必要，「公唔公道可以討論」，但他不覺得區的質疑基礎薄弱、不堪一擊。

控方又引用《立場》刊登的區家麟文章盤問鍾沛權，問他是否認為文章會引起市民對警察或政府的仇恨。鍾沛權表示不同意，指區家麟是「公共知識分子」唯一的責任是批判，可以作出監察及制衡令社會進步及改革，動機出於對社會和國家的責任感及愛。

控方指《國安法》實施翌日 《立場》大部分文章負面

另外，控方將《立場》於2020年7月1日、《國安法》生效翌日發布的報道和評論，分為「正面」、「負面」及「中性」三類，舉例指報道駱惠寧、張曉明及林鄭月娥的說法屬「中性」，指出《立場》當日大部分均為「負面」文章。辯方資深大律師余若薇表示「報道批評《國安法》係負面，贊成《國安法》就係中性？」質疑控方標準不一致。余又指，傳媒報道「有碗話碗」，正、反面報道都應歸納為同一類別。控方遂表示，控方將集中於博客文章，比例上大多屬「負面」。

余再質疑，負面批評與煽動無關，亦無助控方證明涉案文章是否屬煽動，「變咗個波又交畀我」。辯方又指，控方沒有將相關文章呈堂，如何將文章分類亦有不同意見，「我唔知你範圍去到邊，真係覺得去得太遠，牽涉嘅工作好多，唔係證案入面有煽動嘅文章，好難喺覆問處理。」控方回應指，是要帶出《立場》的立場。