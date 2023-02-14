立場新聞案｜供稱支持初選協調機制　鍾沛權：建制派有我都支持㗎

《立場新聞》涉嫌發布17篇煽動性文章，其註冊公司、總編輯鍾沛權及署任總編輯林紹桐同被控告一項串謀發布或複製煽動刊物罪，案件今日（14日）於區域法院續審。控方就鍾沛權昨日（13日）供稱支持初選，控方指部分人參加初選目的，是解散立法會及逼使特首下台，質疑「你咁嘅情況都仲支持初選？」鍾解釋是支持協調機制的原則，以初選形式進行，能夠反映真正選票分布是好事，「建制派有嘅我都支持㗎」，又指不同人有不同綱領，「交畀選民選擇」。

3名被告依次為Best Pencil (Hong Kong) Limited、52歲鍾沛權及34歲林紹桐，同被控於2020年7月7日至2021年12月29日期間（包括首尾兩日）在香港，一同串謀和與其他人串謀發布及/或複製煽動刊物。

鍾沛權供稱支持初選協調原則 「交畀選民選擇」

鍾沛權表示香港選舉沿用比例代表制，如果同一陣營有太多競爭，未必能夠反映民意、分薄票源，甚至扭曲了選舉結果，形容情況可惜。署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟追問鍾是否支持 35+ 初選，鍾重申是支持初選協調的原則。控方再指，參選人有抗爭目的，質疑鍾「仲支持？」鍾再重申，比例代表制令到不同陣營之間、互相不必要地分薄票源，有協調機制、以初選形式進行，能夠反映真正選票分布是好事。

鍾沛權又指，不同人有不同綱領，「交畀選民選擇，大原則係支持協調，我唔會為辯護掩飾、否認任何嘢，對政治事件睇法，唔影響從事傳媒嘅判斷」。控方將鍾的解釋歸納為「支持機制、唔理（參選人）目的」，鍾認為協調機制以初選方式進行，「我支唔支持就止於呢步」，至於後續發展，他會以觀察、旁觀角度看待。

鍾舉例指，「可能你好多嘢可以問我支唔支持，我估你之後會問，我支唔支持透過否決財政預算案癱瘓政府，我係冇立場，普選我係支持」。他又指，控方就很多爭取手段、具體政治行動及綱領詢問，他稱自己是沒有看法，係「旁觀留意事情發展」。