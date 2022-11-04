立場新聞案︱國安未披露擷網站逾300篇文章　控方：琴晚先知cap咗好多圖

「立場新聞」涉串謀發布煽動刊物案，今(4日)於區域法院續審。負責擷取立場網頁截圖的警方國安處警員廖浩明(音譯)，昨於庭上披露，上級去年6月24日，指示他擷取300多篇立場新聞文章，惟案件主管僅命他將其中30篇整理作證物。

控方：琴晚先知cap咗好多圖

代表控方的署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟今解釋，負責截圖的警員與案件主管並不屬同一小隊。在去年6月，多名前蘋果日報高層被捕後，偵緝高級督察盧健賢接獲情報，得悉立場新聞亦會將網站文章下架，遂指示隊員擷取立場網頁所有文章。

至7月21日，本案的案件主管接手調查立場新聞，卻只取得國安處警員廖浩明所擷取的其中30張截圖。控方強調，她及案件主管均不知道警方還有擷取該300多篇文章，明言「我哋都係琴晚先知cap咗好多圖」。

辯方感震驚：係好基本嘅嘢

惟辯方資深大律師余若薇指，按《刑事檢控守則》列明，未被使用的材料亦必須交予辯方，「係好基本嘅嘢」，直言感到「憂慮」、「震驚」和「不滿」。同時指，本案涉憲制爭議，控方為何只選擇17篇，被指具煽動意圖的文章提控，「點解其他持平報道，你全部忽略唔理」，是本案關鍵。尤其是立場網站已停運，辯方無法取得其他文章呈堂，故警方沒有披露該300份未被採用的文章，對辯方造成極大損害。

被告依次為立場新聞母公司Best Pencil （Hong Kong） Limited、前總編輯鍾沛權（52歲）及時任署任總編輯林紹桐（34歲），鍾及林同否認一項「串謀發布及/或複製煽動刊物」罪受審。