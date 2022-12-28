立場新聞案｜國安警指搜獲實體刊物《立誌》 序言形容國安法是「惡法」

已停運的《立場新聞》涉嫌發布17篇煽動性文章，其註冊公司、總編輯鍾沛權及署任總編輯林紹桐同被控告一項串謀發布或複製煽動刊物罪，案件今日於區域法院續審。

3名被告依次為Best Pencil (Hong Kong) Limited、52歲鍾沛權及34歲林紹桐，同被控於2020年7月7日至2021年12月29日期間（包括首尾兩日）在香港，一同串謀和與其他人串謀發布及/或複製煽動刊物。

將辦公室分為6區由不同警員負責

國安處總證物警員劉兆榮供稱，2021年12月29日早上約6時半與同袍到達《立場》觀塘辦公室蒐證，表明身份後由一名男職員開門。警方將辦公室分為A至F 6個區，不同警員到不同區，劉負責F區，但所有警員檢取的證物都會交給他處理。劉事後隨車將證物送回行動基地，將搜得的逾300件證物，包括USB、手提電話、電子螢幕、支票、組織架構圖等相關文件按區域分類並製成附表。他之後再分成電子和非電子2大類別，安放於證物房中，由他一人保管房間鎖匙，翌日將部分材料封套包裝。