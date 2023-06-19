立場新聞案｜控方代表伍淑娟確診新冠　押至下周一結案陳詞

《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐及網站註冊公司，被控串謀發布煽動刊物案，原定今日（19日）在區域法院進行結案陳詞，但由於署理高級刑事檢控專員伍淑娟昨日確診新冠病毒，法官押後至下周一（26日）陳詞。



控方代表申請將案件押後14天，但國安法指定法官郭偉健質疑，控方呈上的醫生紙只批出3天不適宜工作。 控方解釋，伍淑娟的症狀不輕，需要更多時間休息，加上案情不簡單，難以由其他代表陳詞。辯方律師余若薇提出反對，指林紹桐獲外國大學錄取，原定9月開學，認為審訊時間長令被告難有規劃，希望案件最遲下周一處理。郭偉健聽取陳詞後，將案件押後至下周一 ，指法庭允許確診者到庭，到時如果伍淑娟仍未能出庭，可能需由其他代表陳詞。

被控串謀發布煽動刊物

控罪指，被告依次為 Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52 歲，無業）及林紹桐（34 歲，編輯），他們同被控一項「串謀發布或複製煽動刊物罪」。他們在 2020 年 7 月 7 日至 2021 年 12 月 29 日期間（包括首尾兩日）在香港，一同串謀和與其他人串謀發布及/或複製煽動刊物，具意圖引起憎恨或藐視中央或香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑，促致改變其他在香港依法制定的事項；引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；引起香港居民間的不滿或離叛；煽惑他人使用暴力； 及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。