立場新聞案｜控方引監警會報告指社會安寧被破壞 鍾沛權拒評社會是否失智

《立場新聞》涉嫌發布17篇煽動性文章，其註冊公司、總編輯鍾沛權及署任總編輯林紹桐同被控告一項串謀發布或複製煽動刊物罪，案件今日（8日）於區域法院續審。控方讀出監警會對反修例事件中的不同重大事件之描述及相關報道，並詢問鍾對該些議題的認知。控方指就部分事件，部分示威者或市民的行為顯示出「相當失智」，鍾則稱知悉該些事件但不評論示威者行為。不過鍾認為部分有關警暴的指控並不能否定有發生過，且指公眾亦質疑監警會報告的公信力。

3名被告依次為Best Pencil (Hong Kong) Limited、52歲鍾沛權及34歲林紹桐，同被控於2020年7月7日至2021年12月29日期間（包括首尾兩日）在香港，一同串謀和與其他人串謀發布及/或複製煽動刊物。

控方引監警會報告 指用以釐清事實

控方引述獨立監察警方處理投訴委員會（監警會）就反修例運動所作的專題審視報告，指報告是用作釐清事實，詢問鍾沛權《立場》有否提供資料予監警會。鍾供稱，當時回覆監警會指可搜尋《立場》已發表予公眾閱讀的報道，但不會將沒公開的新聞材料交予監警會。

控方要求鍾讀出報告內2019年6月至11月的事件摘要，包括「6月12日大量暴力示威者用雨傘和鐵通襲擊警務人員，投擲磚塊和硬物」、「7月21日發生元朗事件，示威者利用社交媒體令事件發酵，散播對警務人員的仇恨」、「8月31日太子港鐵站事件，成為號召示威及暴力活動升級的導火線。」，以及「11月17日至18日理大衝突爆發時更達至巔峰，警方使用武器的數量及被補人數亦創下最高記錄」等。

控方兩度詢問鍾沛權會否覺得社會「失智」

報告又提到2019年9月，示威者質疑少女陳彥霖因參與示威遭殺害，後來有傳媒訪問陳母認為女兒死因無可疑，示威者仍不相信，有人在死因庭外纏繞其母。署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟詢問，「你會唔會覺得好失智呀個社會，搵咗個阿媽都唔信」，鍾沛權僅確認他記得上述事情。伍淑娟續提到，2019年11月有男子在馬鞍山遭放火「私了」，有示威者認為他「抵俾人燒」，問鍾沛權會否認為示威者「係相當失智」，鍾稱他「唔加其他評論，我有印象有呢啲聲音。」

報告另引述上訴庭的禁蒙面法司法覆核判辭，提到當時社會安寧遭受嚴重破壞，對警方和公眾構成重大危險，伍淑娟詢問鍾沛權是否同意，鍾回答他同意社會秩序、交通等「受影響」，至於是否對公眾造成危險，「我只可以話香港人唔覺得係」，因民調、區議會選舉結果等均反映港人支持、同情和理解社運，即使社會秩序和經濟利益受損，「似乎香港人唔願意用佢哋追求嘅價值去換取社會穩定」。