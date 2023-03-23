立場新聞案｜控方引BBC編採約章譯文　鍾沛權質疑：點解要刻意曲解？

《立場新聞》涉發布17篇煽動性文章之案件，其註冊公司、總編輯鍾沛權及署任總編輯林紹桐同被控告一項串謀發布或複製煽動刊物罪，今日（23日）於區域法院續審。控方繼續盤問前總編輯鍾沛權。

3名被告Best Pencil (Hong Kong) Limited、52歲鍾沛權及34歲林紹桐，同被控於2020年7月7日至2021年12月29日在香港，一同串謀和與其他人串謀發布及/或複製煽動刊物。

控方將「fairly represent opposing viewpoints when included」譯作「公平是包括相反聲音」

代表控方的律政司署理高級刑事檢控專員伍淑娟，引述英國廣播公司（BBC）編採約章，指傳媒機構的職員向公眾表露取態，會影響機構的「中立性」，辯方隨即指出，約章使用「impartiality」一詞，應譯作「持平」而非「中立」。控方改用「持平」再提問，鍾沛權則答，近年不少媒體接受記者在社交媒體表達意見，甚至認為有助建立記者的形象，而記者不可能完全沒有立場，故向公眾表達個人觀點，反而能增加透明度。

伍淑娟續引述約章，指報道具爭議性議題是「要公平地包括相反嘅聲音（fairly represent opposing viewpoints when included）」，鍾沛權指出正確理解約章，應是指若報道包含反對觀點，須公平地引述其觀點，質疑控方「刻意曲解」意思。伍反問「你話我曲解，即係對我指控，（與本案）有咩關連呢？」鍾解釋他僅認為控方應已作準備，翻譯出錯令他感震驚。伍欲再追問，遭郭官打斷，要求兩人中止爭論。伍繼續提問時，三度指「咁你話我曲解吖嘛」，並要求鍾確認她引述的內容是否準確。

鍾稱辭職後仍作指示屬「職業病」

控方又指，鍾正式辭職後，仍提醒林約訪問及改字眼等，指鍾當時仍是總編輯。鍾不同意，形容自己是「職業病、忍唔住」，並強調給予建議，「唔代表我做緊總編工作」。他表示不希望直接向同事建議、僭越林的角色，無可奈何只能與林溝通。至於鍾宣布辭職後，伍稱留意到「個個（同事）留言叫你保重」，唯獨林與另一同事沒發出類似訊息，因兩人知道鍾會繼續「mon （監控）住公司」，鍾稱「唔接受」。