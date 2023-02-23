立場新聞案｜控方指刊登羅冠聰文章令人憎恨中央 鍾沛權：言論自由下應容許批評公權

《立場新聞》涉發布17篇煽動性文章之案件，其註冊公司、總編輯鍾沛權及署任總編輯林紹桐同被控告一項串謀發布或複製煽動刊物罪，今日（23日）於區域法院續審。控方繼續盤問前總編輯鍾沛權。

3名被告Best Pencil (Hong Kong) Limited、52歲鍾沛權及34歲林紹桐，同被控於2020年7月7日至2021年12月29日在香港，一同串謀和與其他人串謀發布及/或複製煽動刊物。

控方引羅冠聰文章逐句提問 質疑用字令人憎恨中央、本港司法

控方針對前立法會議員羅冠聰評論35+初選案的立場博客，質疑羅冠聰將評論和事實「撈埋一齊」，並「將意見加諸喺讀者上面」，而文中批評中共濫權、法庭「隻手遮天」，則令人憎恨中央及司法。前總編輯鍾沛權不同意，重申他判斷文章有事實基礎，若有人認定讀者非理性、易受誤導，要事先審查言言論，「呢樣嘢喺我心目中係唔會接受」。

控方又指，「用法庭來展示隻手遮天的威能」代表羅認為本港無司法獨立，聽從北京指示，質疑沒有事實基礎。鍾表示此屬作者意見，並對民主應被打壓提出擔憂和質疑。至於「國安法法庭的先天優勢」、「可以操縱結局的國家級審訊」，鍾表示可理解為《國安法》賦予一系列前所未有的新安排，如保釋門檻及指定法官，而作者認為在《國安法》下，法庭審訊容易受國家政治意志所操控。

鍾沛權：作者毋需鋪排所有背景 這是評論文章的普遍寫法

控方表示就此段而言，羅冠聰的用字明顯會令人憎恨中央和本港司法。鍾回應指，這種針對公權力和政府的批評，在言論自由下應該容許。控方再指，部分讀者「淨係知47人被拉」， 文章沒有提到最基本的資料背景，讀者閱讀後會更易接受作者說法。鍾不同意，指關注事件的讀者應會理解到當時的社會背景，作者毋需鋪排所有背景，認為這是評論文章的普遍寫法，並非只得羅冠聰提出，強調不會因而引起憎恨。鍾同意當時的社會環境下，有不少人與羅的看法相同，但並非因為受羅的文章影響，而是非建制派支持者基於自己的觀察和認知，所作的判斷。