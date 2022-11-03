立場新聞案｜控方指網站留言激起群眾　辯方：不會篩選留甚麼言

「立場新聞」涉串謀發布煽動刊物案，今(3日)於區域法院續審。控方呈上網民在立場社交平台上的留言截圖，並立場新聞會依賴留言，如稱要制裁中共等句子，去「stir up(激起)」群眾。辯方則指留言不代表媒體的立場，同時不會篩選留言及內容。惟《港區國安法》指定法官郭偉健質疑「留言係咪真係唔可以刪除呢？」明言會考慮留言反映的效果。

控方：留言會激起群眾

負責在立場網站擷取證據的國安處警員鄧偉權(音譯)續作供，他讀出立場社交平台發布之帖文的留言，當中不乏辱罵警員、表達對管治或司法系統的失望或不忿、明言支持港獨、向流亡海外人士表示支持等。

控方高級助理刑事檢控專員伍淑娟表示，留言有支持有反對，會依賴支持的留言內容，例如稱要制裁中共、加油手足等，會「stir up(激起)」群眾，之後亦會在結案陳詞中，突出這些留言如何達到煽動的效果。

辯方：不會篩選留甚麼言

辯方資深大律師余若薇則反駁，被告作為網媒，不會篩選有甚麼人留言或留甚麼言，留言亦不代表被告的立場。而郭官及後反問，當下誰留言當然不能控制，惟問到事後「係咪可以刪除呢？」、「擺喺度直至cap圖嗰日，咁個effect係咩呢？」

被告依次為立場新聞母公司Best Pencil (Hong Kong) Limited、前總編輯鍾沛權(52歲)及時任署任總編輯林紹桐(34歲)，鍾及林同否認一項「串謀發布及/或複製煽動刊物」罪受審。