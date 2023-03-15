立場新聞案｜控方指羅冠聰專訪配字幕為擴大觀眾群 鍾沛權：新聞報道基本配置

《立場新聞》涉發布17篇煽動性文章之案件，其註冊公司、總編輯鍾沛權及署任總編輯林紹桐同被控告一項串謀發布或複製煽動刊物罪，今日（15日）於區域法院續審。控方繼續盤問前總編輯鍾沛權。

3名被告Best Pencil (Hong Kong) Limited、52歲鍾沛權及34歲林紹桐，同被控於2020年7月7日至2021年12月29日在香港，一同串謀和與其他人串謀發布及/或複製煽動刊物。

控方質疑專訪影片設中文字幕 鍾指屬影像報道基本配置

控方針對立場專訪流亡海外的前立法會議員羅冠聰提問，指立場在訪問片段加入反修例運動的片段「配合」羅的言論，令觀眾支持他，並加上中文字幕，「做畀世界各地識中文但係唔識廣東話嘅人睇」，擴大觀眾群。鍾回應指，此為香港影像報道的基本配置，「有好過無，幫觀眾理解」。就客觀效果而言，若有時間及資訊一般都會配上字幕。他舉例指，有觀眾「唔開聲睇」，或「開開吓會偷偷地睇」，字幕可有助觀眾更易吸收。

控方指專訪美化羅冠聰 鍾：文章演繹多元

控方針對立場在2020年12月9日發布，訪問羅冠聰的文章《一個流亡者，帶著愧疚展開新的戰鬥》提問，指文中描述羅冠聰在外地推動國際制裁，主張明顯違法、干犯勾結外國勢力罪。鍾沛權指出當時未有案例，無法判斷是否違法；控方續多次追問，「你唔好理有冇國安法」，在外國要求制裁是否影響國家安全和利益。鍾同樣未能判斷，解釋他本人視制裁無效，無法影響中央或香港政府的決策。

控方指立場專訪刻意鋪排和突顯羅冠聰有承擔，會為香港作出貢獻。鍾表示，文章演繹多元，控方的說法可以是其中一個解讀。鍾續指，文章中提到一名曾駕「家長車」的人士離港到英國，以此表達有港人因反送中運動，懷著愧疚的心情離港，鋪排羅冠聰有相類感受。