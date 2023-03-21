立場新聞案｜控方指鍾沛權認為「721一定有勾結」 鍾：完全不符事實

《立場新聞》涉發布17篇煽動性文章之案件，其註冊公司、總編輯鍾沛權及署任總編輯林紹桐同被控告一項串謀發布或複製煽動刊物罪，今日（21日）於區域法院續審。控方繼續盤問前總編輯鍾沛權。

3名被告Best Pencil (Hong Kong) Limited、52歲鍾沛權及34歲林紹桐，同被控於2020年7月7日至2021年12月29日在香港，一同串謀和與其他人串謀發布及/或複製煽動刊物。

傳媒最大的使命是監察權力 鍾沛權：何錯之有呀？

控方引述立場在2019年6月14日發布的社論《為何我們「針對」警察》提問，指立場自反修例運動初期針對警察，因知道警察會阻止運動發生，故煽動對警察的仇恨。鍾沛權則解釋「針對」二字用上引號，正是指不是針對警察，而是監察執法部門如何使用武力，重申絕無意煽動仇恨。他又引述文中描述傳媒最大的使命是監察權力，反問這句「何錯之有呀？」

控方亦質疑鍾沛權，從鍾的證供可見他對警方觀感差、覺得監警會無公信力、「721 一定有勾結」。鍾不同意，指未曾講過「721 事件」有勾結，斥控方「危險嘅位係咁嚴格嘅刑事檢控入面，檢控官你對我嘅總結都可以錯得咁離譜，完全唔符合事實。」他續指，應包容不同風格和程度，針對公權力的遣辭用字。

鍾：2014年已悲觀預期本港的新聞、言論自由將會大變

另外，控方詢問立場在前年出現多宗國安法案件後，為何不再索取法律意見。鍾沛權在庭上一度哽咽，他表示，約於2014年時曾悲觀預期，本港的新聞、言論自由將會大變。他重申，創辦《立場》的使命是在環境大變前，盡量善用新聞、言論自由空間記錄變化，營造接近100%自由的輿論平台。及至2021年上半年經歷初選案後，鍾預期「嚟緊大變係好激烈、山雨欲來」，故希望把握時機盡量多做報道。