立場新聞案｜控方指《立場》使用「武漢肺炎」污名化中國 辯方呈袁國勇文章指用字「通俗易見」

《立場新聞》涉發布17篇煽動性文章之案件，其註冊公司、總編輯鍾沛權及署任總編輯林紹桐同被控告一項串謀發布或複製煽動刊物罪，今日（28日）於區域法院續審。辯方繼續盤問前總編輯鍾沛權。

3名被告Best Pencil (Hong Kong) Limited、52歲鍾沛權及34歲林紹桐，同被控於2020年7月7日至2021年12月29日在香港，一同串謀和與其他人串謀發布及/或複製煽動刊物。

辯方呈袁國勇文章指用字「通俗易見」

就控方早前盤問時指，《立場新聞》使用「武漢肺炎」一詞污名化中國，鍾沛權當時回應指傳媒於疫情初期普遍使用此詞，加上有港大教授認為字眼合理，惟至2021年尾因政治壓力轉用其他用字。辯方呈上港大醫學院教授袁國勇及龍振邦於2020年3月發表的文章〈大流行緣起武漢 十七年教訓盡忘〉，文章提到使用「武漢肺炎」是「通俗易見，方便溝通」，但同日作者撤回文章。

鍾指，文章撤回的主因，是作者備受壓力和批評，因文章批中國人進食野生動物的劣根性、兩次冠狀病毒均源自進食野味；若進食野生動物文化不改變，將來必有第3次病毒爆發。鍾表示，文章觀點「刺痛好多人」，惹來官方及親建制媒體的批評；另一焦點則是文章一度稱台灣為「中華民國」。鍾另指，當時中國官方透過輿論否認病毒源自武漢，甚至指控病毒最先於歐美爆發，相關說法經事實查核後為虛假資訊，故有評論作家堅持使用「武漢肺炎」一詞，不願附和中國宣傳，試圖將病毒起源含糊化，改寫歷史；但鍾強調此非《立場》持續使用「武漢肺炎」的目的。

辯方呈《文匯報》指有報道前線小隊「眾籌」

資深大律師余若薇引用2篇《文匯報》關於反修例運動前線小隊的報道，當中提到「屠龍小隊」設立Telegram頻道「眾籌」收集資金，又報道「V小隊」揚言殺警，及介紹另一個極端組織「九十二籤」的背景。余指，控方盤問時提到《立場》於涉案許智峯的專訪中提及他開設Patreon ，為其推廣「國際線」及「賣廣告」。余詢問按控方說法《文匯報》報道是否煽動暴力，火上加油？鍾笑指，難以猜測其動機意圖，但事態發展令人憂慮，他認同需報道事件，「唔可以做鴕鳥，而拎出嚟傾」。

鍾另提到，前線「V小隊」揚言計劃伏擊落單警員，故《立場》於2019年11月中發布〈暴力邊緣〉專題報道，「探討當中的倫理問題及政治影響」。鍾指，專題刊出後不覺建制陣營有批評聲音，反而同情或支持運動一方，指專題抹黑社運，因政府指控社運恐怖主義化，加上當時臨近區議會選舉，有人認為報道會影響支持運動的候選人得票。鍾補充，反修例運動的暴力程度愈見升級，尤其經歷中大、理大事件後，區選結果卻反映民情未有轉向。他認為傳媒需持續探討背後原因及政治矛盾，並非消滅最激進聲音就可解決問題。