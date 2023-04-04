立場新聞案｜控方稱區家麟文章指「未審先坐監」沒事實基礎 辯方指鍾沛權「真係未審先坐一年」

《立場新聞》涉發布17篇煽動性文章之案件，其註冊公司、總編輯鍾沛權及署任總編輯林紹桐同被控告一項串謀發布或複製煽動刊物罪，今日（4日）於區域法院續審。辯方繼續盤問前總編輯鍾沛權。

3名被告Best Pencil (Hong Kong) Limited、52歲鍾沛權及34歲林紹桐，同被控於2020年7月7日至2021年12月29日在香港，一同串謀和與其他人串謀發布及/或複製煽動刊物。

區家麟文章提「未審先坐監」 辯方指鍾是例子

辯方圍繞資深傳媒人區家麟4篇博客文章覆問，針對控方指文章沒有事實基礎，如提到「未審先坐監」，余若薇稱以鍾沛權作為例子，「真係未審先坐一年」。至於區家麟稱「結束一黨專政」會被控煽動，余引述全國港澳研究會理事田飛龍指，口號涉違《國安法》。

鍾沛權指，區家麟的文章針對法治制度、結構性問題，相比辯方早前呈遞的工聯會會長吳秋北、《人民日報》評論，「就真係針對個別法官，分別好大」。他指，文章並非煽動仇恨，更不是對國家安全構成實際風險，重申當權者有責任理解批評，發現問題要解釋、反駁，余聞言稱：「即係有則改之，無則勉之」。

中大衝突回顧報道被指煽動 鍾沛權：《香港01》及《明報》早有類似報道

余若薇又針對《中大衝突兩年》畢業生憶徒步前行護校 哀山城人文精神消逝〉一文提問，引述控方提到文章在前年11月發布後，警方批評文章描述警方進入中大校園是失實。辯方引述《眾新聞》、《明報》等多篇報道，均描述警方當時「闖入」或「攻入」中大校園。鍾沛權補充，他得悉記者事後再查核，確認警方曾進入校園。

辯方又引述《香港01》及《明報》的專題報道，與立場一樣由中大校友憶述事件，根據控方的說法，「唔多唔少」是「美化」學生守護校園。鍾沛權認為立場與上述報道相似，「甚至乎我會話（立場報道）被訪者流露情緒，冇《明報》或者《香港01》報道咁強烈」。