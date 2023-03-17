立場新聞案｜控方質疑《立場》訪梁頌恆時問引導性問題 鍾沛權：記者常見訪問技巧

《立場新聞》涉發布17篇煽動性文章之案件，其註冊公司、總編輯鍾沛權及署任總編輯林紹桐同被控告一項串謀發布或複製煽動刊物罪，今日（17日）於區域法院續審。控方繼續盤問前總編輯鍾沛權。

3名被告Best Pencil (Hong Kong) Limited、52歲鍾沛權及34歲林紹桐，同被控於2020年7月7日至2021年12月29日在香港，一同串謀和與其他人串謀發布及/或複製煽動刊物。

控方質疑記者引導梁頌恆回應 鍾：非特殊技巧

代表控方的律政司署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟，針對立場在2020年12月專訪梁頌恆的文章及其直播訪問片段提問。控方質疑負責採訪的前立場採訪主任林彥邦「一路帶領」梁頌恆回應，例如刻意問梁頌恆離港會否有愧疚感，目的是展現梁有承擔，鋪排他「海外鬥士」的形象，及黎智英在Twitter追蹤外國政要亦成為證供，會否響起警號等，是「特登」協助梁，「幫佢諗埋例子嚟幫佢自圓其說」。鍾沛權則反駁，他在庭上作供時，控方也會引述例子提醒他，記者在採訪時同樣可以提出例子，協助受訪者回憶事件，並給予更確切的回應。

控方續指出，林彥邦在引述外界對梁頌恆的質疑時「避重就輕」，亦很快轉話題，問梁會否掛念家人，「知道佢答唔到，就問第二啲」。鍾沛權一概否認，反指他相信林知道再追問亦不會獲得有意義的答覆，才轉話題，而訪問經常會在結尾談回受訪者心情，屬常見技巧。

控方質疑《立場》讓梁頌恆有機會講述港獨信念

伍淑娟又提到，梁梁頌恆承認推行「兩國兩制」等於獨立，質疑《立場》讓梁有機會再講述港獨信念。鍾指，同意梁有分離主義意識，他作為政治人物有影響力，聲稱要為香港「做啲嘢」，故需了解其政治主張與過往有沒有變化。控方又質疑，《立場》知道梁有港獨主張仍訪問他，鍾則認為，梁提出的資訊關乎公眾利益須記錄報道。

伍淑娟又指，專訪塑造梁感內疚，會為香港發聲和有承擔，「想推佢嘅講法」，而鍾沛權是預計到會影響讀者。鍾均不同意，亦不同意專訪引起讀者對中央政府的憎恨及仇恨。