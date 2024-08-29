立場新聞案｜政府：裁決彰顯公義 煽動仇恨必受懲治

《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐和《立場新聞》母公司被控串謀發布煽動刊物，今日(29日)被裁定罪名成立，法官押後至9月26日判刑。特區政府發言人表示，裁決正好彰顯公義。任何人或組織煽動仇恨，作出危害國家安全的行為和活動，都必然難逃法網，其惡行必定受到應有的懲治。

發言人指，《基本法》和《香港人權法案》保障言論自由、和平集會、遊行和示威自由等基本權利。《刑事罪行條例》相關條文已經清晰劃分非法的煽動言論和合法的建設性批評，有關用語也並非含糊。從法庭裁決理由可見，《立場新聞》完全罔顧客觀事實，違背國際人權公約所強調新聞從業員必須遵守的特別責任和義務，可見個別罔顧事實的傳媒組織及用心歹毒的反中亂港分子、外國政客和組織指稱裁決「打壓」新聞自由的説法完全站不住腳。事實上，有關人士和組織將煽動仇恨的言行歪曲成「新聞工作」，才是對香港專業新聞從業員的最大侮辱。