立場新聞案｜涉串謀發布煽動刊物　鍾沛權林紹桐罪成准保釋至9.26判刑 (更新)

已停運的《立場新聞》涉發布17篇煽動文章案，審訊橫跨兩年，將於今日(29日)下午作出裁決，包括前總編輯鍾沛權在內的3名被告，被控串謀發布煽動刊物，案件爭議控方是否需要證明被告的煽動意圖，以及文章的實際國家安全風險。裁決在下午出爐，最終裁定前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐和《立場新聞》母公司罪成，法官押後至9月26日判刑，期間鍾沛權和林紹桐可續准保釋。

回 歸後首宗傳媒被控煽動案

這是回歸後首宗傳媒被控煽動案，3名被告分別為《立場新聞》出版母公司Best Pencil(Hong Kong)Limited、52歲前總編輯鍾沛權，及34歲署任總編輯林紹桐，同被控於2020至2021年期間，在香港串謀與其他人發布及/或複製煽動刊物，他們面臨最高兩年監禁。

官指11篇文章具煽動意圖 涉何桂藍區家麟等

法官郭偉健裁定，涉案17篇文章中有11篇具煽動意圖，包括何桂藍專訪、陳沛敏、區家麟等人撰寫的博客文章。

警方國安處總警司李桂華在庭外見記者，指判辭清晰交代2名被告的違法界線，指出若新聞機構利用事件散播煽動信息就屬違法。李桂華提及當日警方就案件執法時，有些人不分「青紅皂白」，批評警方打壓新聞及言論自由，今日的判辭正正顯示當日警方有理據及急切的執法需要。他強調言論自由並非絕對，如影響國家安全及公共安寧時可以設限。

至於其他媒體需否下架被指具煽動意圖的文章，李桂華指無須提醒，因大眾已可理解法律要求，亦可透過本案判辭理解。被問到警方會否對撰寫有關文章的作者進行調查，李桂華表示作者若有煽動意圖，會與律政司商討進行檢控。