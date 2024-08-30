立場新聞案｜湯家驊不認為會收窄政治評論空間　陳文敏：被裁定具煽動意圖評論的發布者高機會被檢控

已停運的《立場新聞》涉發布17篇煽動文章案，昨日裁定前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐和《立場新聞》母公司串謀發布煽動刊物罪罪成。行政會議成員兼資深大律師湯家驊不認為會收窄政治評論的空間。香港大學法律學院前院長陳文敏相信，被裁定具煽動意圖評論的發布者，日後有高機會被檢控。

湯家驊指他每日都撰寫政治專欄，明白有人因此卻步，認為是社會的自然反應，並無不妥。他強調批評和辱罵是兩回事，不認為裁決會收窄政治評論的空間。陳文敏今早在電台節目指涉案的煽動罪範圍含糊和廣闊，相信傳媒很難設界線，較難處理批評政府的評論。陳文敏質疑法官只是接納有建設性的批評，是對言論自由狹隘的解釋。他指負面批評、發洩及謾罵都是言論自由，與引致他人憎恨政府有很大的距離，認為法官裁定評論具煽動意圖，是有假設的推論。