立場新聞案｜湯家驊不認為會收窄政治評論空間　陳文敏：被裁定具煽動意圖評論的發布者高機會被檢控

已停運的《立場新聞》涉發布17篇煽動文章案，昨日裁定前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐和《立場新聞》母公司串謀發布煽動刊物罪罪成。行政會議成員兼資深大律師湯家驊不認為會收窄政治評論的空間。香港大學法律學院前院長陳文敏相信，被裁定具煽動意圖評論的發布者，日後有高機會被檢控。
湯家驊指他每日都撰寫政治專欄，明白有人因此卻步，認為是社會的自然反應，並無不妥。他強調批評和辱罵是兩回事，不認為裁決會收窄政治評論的空間。陳文敏今早在電台節目指涉案的煽動罪範圍含糊和廣闊，相信傳媒很難設界線，較難處理批評政府的評論。陳文敏質疑法官只是接納有建設性的批評，是對言論自由狹隘的解釋。他指負面批評、發洩及謾罵都是言論自由，與引致他人憎恨政府有很大的距離，認為法官裁定評論具煽動意圖，是有假設的推論。
記協主席鄭嘉如在電台節目指出，由《立場新聞》被控及停運起，已經損害了新聞自由。而今次裁決更直接衝擊新聞工作，她認為判詞對合法文章的解釋篇幅較少，被指具煽動的評論文章，在行內一向被視為「正常」。她提及現時的時事評論已經很小心，希望評論員日後繼續秉持專業，小心行事。
西方國家批評事件，美國國務院發言人米勒在社交平台指，定罪是直接攻擊新聞自由，削弱香港曾經因為開放而引以為傲的國際聲譽。英國印太部長衛倩婷指，鍾沛權及林紹桐是因為盡職盡責而被定罪，敦促香港政府結束對記者的政治檢控，維護新聞和出版自由。歐盟則指定罪反映基本法保障的新聞自由空間收窄，呼籲港府恢復外界對香港新聞自由的信心，停止起訴記者。
中方批評西方國家「說三道四」
外交部駐港公署發言人，就美國、英國和歐盟對今次依法判決「說三道四」，表示強烈不滿和堅決反對。發言人指《立場新聞》頑固抱持反中亂港立場，喪失媒體本應具備的客觀公正立場，是徹頭徹尾的政治組織。特區法院依法懲處該機構及人員，是維護國家安全、捍衛香港法治的正義之舉。西方政客將新聞自由作為政治工具，為反中亂港組織巧言開脫，肆意抹黑攻擊特區法治和司法公正，鼓吹所謂寒蟬效應，完全是顛倒黑白、混淆視聽。
中國駐英國使館發言人反駁英國官員言論，強調香港法律保障新聞和言論自由，懲罰犯罪分子是法治的應有之義。發言人說英方為涉嫌犯罪的人員說項，並對香港法院妄加評論是完全不合適和不可接受。中方敦促英方官員停止干擾香港法治及中國內政。