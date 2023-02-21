立場新聞案｜《立場》專訪梁晃維內容提「35＋令中共黐線」 鍾沛權：不代表認同梁晃維觀點

《立場新聞》涉發布17篇煽動性文章之案件，其註冊公司、總編輯鍾沛權及署任總編輯林紹桐同被控告一項串謀發布或複製煽動刊物罪，今日（21日）於區域法院續審。控方盤問前總編輯鍾沛權。

3名被告Best Pencil (Hong Kong) Limited、52歲鍾沛權及34歲林紹桐，同被控於2020年7月7日至2021年12月29日在香港，一同串謀和與其他人串謀發布及/或複製煽動刊物。

控方引梁天琦參與2016立會補選

控方今續就《立場新聞》專訪民主派初選候選人梁晃維的文章作盤問。控方其後指梁晃維在專訪中提到：「看到梁天琦在補選中表現出來的勇氣、志氣，係畀到希望香港人。到本土派之後被 DQ、領袖坐監、民族黨成個被禁，我想，咁好的政治理念，點解要受到咁樣的政治壓迫？」控方亦呈上多篇《立場》報道，提到梁天琦宣布參選 2016 年立法會新界東補選，本土民主前線以「本土主義、追求民主、以武犯禁」為核心思想，又指他們「以本土主義為綱，以勇武抗爭為實」。及後選舉事務處指本民前的選舉郵件字眼不合標準，拒絕為其郵寄宣傳單張。

辯方指出，控方已作10多天盤問，控方昨已就拉登及普京作盤問，今天則就梁天琦作盤問，內容與涉案的17篇煽動文章相差甚遠。控方回應指，提出上述問題是為了取得事實基礎，以助後續盤問。法官則認為控方提問與煽動文章有關，批准控方繼續盤問。

鍾沛權：若對方有隱藏動機會有所察覺

控方續盤問鍾，指梁晃維在訪問中提到「35＋令中共黐線」，質疑「係畀個氹中央踩」，問鍾是否認為他是真誠相信自己提出的政治主張。鍾同意，指有些人會有隱藏動機，提出觀點只是一種手段，在這種情況，會感覺到對方不真誠、並非很相信其理念。鍾指伍可以理解為編輯的觸覺。



控方隨即提出質疑，問鍾是否基於其編輯觸覺，而非事實基礎。鍾指他相信梁晃維是真誠交代政治主張，但其政治主張是否有事實基礎，則是另一回事。伍另問到，鍾是否認為政治人物真誠發布政治主張，並不算是煽動。鍾補充，亦須視乎引發即時暴力後果的可能性。