立場新聞案｜《立場》曾與《蘋果日報》等辦初選論壇直播 鍾沛權：初選受人關注是重大事件

《立場新聞》涉嫌發布17篇煽動性文章，其註冊公司、總編輯鍾沛權及署任總編輯林紹桐同被控告一項串謀發布或複製煽動刊物罪，案件今日（13日）於區域法院續審。控方今日提到《立場新聞》曾經與《蘋果日報》、《D100》及《城寨》協辦初選論壇直播，並問到《立場新聞》是否支持初選，及透過協辦直播「出一分力」。鍾指因為初選受人關注，是重大事件，故協辦論壇直播，令選民知道參選人的政治主張。惟鍾同意他個人是支持初選。

3名被告依次為Best Pencil (Hong Kong) Limited、52歲鍾沛權及34歲林紹桐，同被控於2020年7月7日至2021年12月29日期間（包括首尾兩日）在香港，一同串謀和與其他人串謀發布及/或複製煽動刊物。

控方指立場無轉載「攬炒十步曲」因已知違法 鍾沛權否認

控方的律政司署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟引述立場轉載「攬炒藝術家」、前立法會議員區諾軒等的博客文章，詢問鍾沛權當時對初選的認知。鍾認為當時社會聚焦非建制派會否參與初選、會否有機制約束候選人跟從初選結果，對於新聞工作者而言，初選後否決財政預算案的目標「太遙遠」。伍則質疑鍾應要知悉其目的，鍾即反駁他是傳媒，不是組織者，「我唔需要諗我自己需唔需要參加個初選」。

鍾沛權另指，立場沒有轉載戴耀廷的「真攬炒十步」文章，「可能miss咗」，現在回首承認可能錯判這篇文章不重要，但亦反映當時未考慮初選的目的。控方追問，不轉載是否因文章有「明顯非法嘅主張」，鍾則否認，又稱直至初選案被告被捕，他和不少人仍認為初選合法，並舉例資深大律師湯家驊也曾公開指未能判斷初選違反甚麼法例。