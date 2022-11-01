立場新聞案︱裁定17篇被指煽動文章可呈堂　由區家麟、羅冠聰等撰文

立場新聞案中，法官裁定17篇被指煽動文章可呈堂，涵蓋區家麟、羅冠聰等人。(資料圖片)

立場新聞被控串謀發布及／或複製煽動刊物案，審訊今(1日)進入第二日。控方指稱立場新聞於2020年7月7日至去年12月5日，發布17篇煽動文章。辯方昨爭議其中10篇文章在煽動罪的半年檢控期限以外，惟國安法指定法官郭偉健，今裁定17篇文章全數可呈堂，駁回辯方的爭議。

當中17篇文章包括：

1.【立會選戰】何桂藍專訪-除下記者證後，還有人與她同行嗎? （楊天帥撰）

2.【專訪】【專訪】由「無人識你喎」到新東初選出線 鄒家成：證明本土理念係有得贏

3.【專訪】高歌《熱愛基本法》仍被 DQ 梁晃維：可能連區議員都時日無多

4.這星期給香港人的通識題（陳沛敏撰）

5.在國安法下的新常態，我們應如何反抗和思考（羅冠聰撰）

6.【倫敦專訪】羅冠聰 一 流亡者，帶着愧疚展開新的戰鬥

7.在亂世中堅強：低谷、幽暗與希冀（羅冠聰撰）

8.【專訪】舉家流亡海外 許智峯：最親的人安全在側，就放心向政權全面宣戰

9.【專訪】流亡美國 誓爭取金融制裁、救生艇計劃 梁頌恆：盼重返屬放港人的香港

10.回應國安法通緝：歷史不留白 真理永在人世間（張崑陽撰）

11.2020 香港新詞（區家麟撰）

12.穿官袍戴假髮演一台爛戲（區家麟撰）

13.香港—美麗島（區家麟撰）

14.「煽動」作為一種法律武器（區家麟撰）

15.災難現場（區家麟撰）

16.【中大衝突兩年】畢業生憶徒步前行護校 哀山城人文精神消逝

17.鄒幸彤獲頒「中國傑出民主人士奬」：香港發生的一切是對世界的警號